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過去日本經濟繁榮的時候，時常能看見日本男性前往較為貧窮國家的婦女尋求「非法快感」。但如今情勢逆轉，隨著日圓貶值及貧困加劇，如今情況卻逆轉，反而有許多外國男性湧入東京進行「性旅遊」。《南華早報》以「歡迎來到亞洲性旅遊之都——東京」為題進行報導，指出在日本的黃金年代，男性常前往海外「性旅遊」，反而變成外國男性湧入東京進行「性觀光」，其中位於新宿的大久保公園就成了買春聖地。青少年保護聯絡會議秘書長田中義英（Yoshihide Tanaka，音譯）表示，日本已經成為了一個貧窮的國家了，附近的一個公園（指大久保公園）已成為性交易的場所，天還沒黑，就已經有年輕女性出來「站壁」等客人。田中義英的組織發現，自疫情期間的旅行限制解除後，越來越多外國人前往該公園。他表示，「來尋求性服務的外國客來自不同國家，有白人、亞洲人和黑人，但大多數是中國人。」報導指出，日圓疲軟、日本國內貧窮層增加導致了這一現象。田中義英表示，這一波外國客潮與越來越多十多歲至二十歲出頭的女性因生存壓力而投入性產業的趨勢相伴而生，同時暴力事件也在不斷增加。一名19歲少女Rua（化名）因為無法融入高中生活，在今年2月來到歌舞伎町，原先希望能找到一份咖啡廳的工作，但很快就被高昂的生活開支壓垮。她透露自己欠了一名牛郎很多錢，因此從4月開始就去公園賣淫，「我要還清債務，也想買一些漂亮的衣服。」她也透露自己的「收費標準」，在人較少的週間，一天大約會有5個客人，在週末則能接待到10個客人，一小時收取1萬5000日圓至3萬日圓（約台幣3164至6329元）。Rua表示，為了足以支付她前往牛郎俱樂部的開銷，她還會做「爸爸活」(意即找年長男人包養），找「乾爹」來幫忙支付費用。她指出，「來買春的男性有各種不同類型，但有約一半都是外國人，有呆得比較久的女孩說，以前大多是日本男性，但現在這地方變得很有名。」Rua表示，有一名英國男性就是她的常客，此外她的客人當中還有來自台灣、中國和香港的人，「我因為外貌而受歡迎，所以總是很忙。」但是這些女孩要面臨的風險無處不在。Rua就談到她最近進行了第二次墮胎，這是她面臨的嚴峻現實。Rua的一名「同業」朋友在與中國客討論價格的時候，中國客突然生氣，就對她又踢又踹，還撞到頭、受到重傷。Rua表示，「這種事經常發生，但我到目前為止運氣還算好。」田中義英證實了這起事件，因為在該名女孩遇襲後，他立即趕去幫忙，帶受傷的女子去醫院。雖然受害者原先氣得想要報警，但如果報警該女孩反而可能會被以賣淫嫌疑逮捕，因此撤銷了起訴。田中義英氣餒的表示，這些女孩會被襲擊，就是因為買春客知道她們不會報警，「這些男人知道這一點。他們認為自己可以為所欲為。」田中義英稱，政府和警察對這種情況視而不見，對此深表擔憂。他表示，「這種事情反覆發生，總有一天會有人因此喪命」，「這是不可避免的。沒有人關心這些女性。即使發生死亡事件，也只會受到短暫的關注，然後很快被人們遺忘。」