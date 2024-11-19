我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動力發展署一名員工日前在辦公室輕生，勞動部今（19）日召開記者會公布調查報告，說明北分署長謝宜容並非造成同仁輕生主因，更提及該同仁自我要求高。民進黨立委張雅琳再爆，本月3日該員工並無任何出缺勤記錄，隔日早上卻在辦公室發生憾事，問題在於勞動部根本帶頭違法，假打卡、真加班，的確是某些不肖企業的剝削手法，北分署竟然讓公務員落入這種情況，「請問，勞動部又拿什麼去要求企業守法？拿什麼去勞檢那些剝削員工的公司？」「假打卡、真加班，勞動部真的不用負責嗎？」張雅琳表示，一名39歲的公務員，因長期過勞與壓力無處排解，最終選擇了結束自己的生命。而涉事的分署長僅僅被調職並移送考績會，這就是對一條寶貴生命的交代？這樣的處理方式，只會讓人更加心寒，更讓人質疑的是，勞動部自己能守住職場正義的底線嗎？張雅琳說，在調閱資料後發現，該名公務員，在本月3日並沒有任何出缺勤記錄，但卻在隔日早上在辦公室發生憾事，她要問勞動部，這名公務員假日跑去辦公室，如果不是為了加班，那是為了什麼？張雅琳表示，這問題的根本就是勞動部帶頭違法，假打卡、真加班，的確是某些不肖企業的剝削手法；如今北分署竟然讓公務員落入這種情況，請問，勞動部又拿什麼去要求企業守法？拿什麼去勞檢那些剝削員工的公司？最後張雅琳說，這起事件告訴大家，必須正視職場文化中的問題，推動真正的改革，建立完善的監督與檢討機制，落實杜絕過勞的政策，並給出一個讓所有人信服的交代，強調這不僅是一場個人的悲劇，而是整個體制問題的縮影，如果這次事件以冷漠的方式結案，「那誰來保證下一次不會重演？」