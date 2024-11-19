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▲ 「y&m Coffee」在一年一度亞洲重量級咖啡展「2024台灣國際咖啡展」中引起震撼及話題。（圖／y&m Coffee提供）

▲阿里山咖啡王子方政倫（右）現場介紹種植在阿里山的冠軍豆，並感謝「y＆m Coffee」品牌總監Viola（左）以15公斤26萬元高價標售的支持，這不僅是支持他個人，更是支持整個台灣咖啡產業。（圖／y&m Coffee提供）

「2024台灣國際咖啡展」甫落幕，其中，新創咖啡品牌y&m Coffee以其獨特的品牌理念與精緻策劃的活動，成為展會上的亮點。品牌不僅展示了精品咖啡的極致風味，更以溫暖的故事和創新理念感動了眾多咖啡愛好者。活動現場，y&m Coffee聯合蕭氏貿易，邀請到WCE世界烘豆冠軍賴昱權與阿里山鄒築園莊主方政倫，為咖啡展帶來一場深度對談。兩位重量級嘉賓分享了精品咖啡的誕生過程，從莊園的用心栽培到杯中的細膩風味，每一個環節都展現了匠心精神。品牌總監 Viola 表示，品牌傳遞的核心理念是，咖啡不僅是一杯飲品，更是「你和我」之間的故事。「y&m Coffee 的使命是傳遞世界的美好，讓每一杯咖啡都成為美好連結的象徵。」此外，活動中還有一大亮點，是y&m Coffee以26萬元獨家取得的 「2023嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽」鄒築園藝伎水洗冠軍咖啡生豆，僅有15公斤的限量競標豆在現場免費提供試飲，2014年WCE世界烘焙冠軍賴昱權採用淺焙技術烘焙，完美保留了咖啡豆的純淨本質，入口順滑清新，風味層次豐富。帶品飲者享受一場味覺與心靈的雙重愉悅旅程。顛覆濾掛式咖啡印象，精品咖啡走入日常，y&m Coffee以實力顛覆了消費者對濾掛式咖啡的傳統印象，向大眾展示了「濾掛式咖啡也能達到頂級品質」的可能性。品牌指出，通過這場展會，希望讓更多人了解精品咖啡的魅力，並認識到濾掛式咖啡同樣可以帶來豐富的風味層次與高端享受。