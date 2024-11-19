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即將卸任的美國總統拜登（Joe Biden），已授權烏克蘭使用美國提供的長程飛彈，針對俄羅斯境內的軍事目標進行攻擊，烏方可能會在幾天內就進行首次長程飛彈攻勢。對此，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今（19）日簽署修訂了俄羅斯的核理論（nuclear doctrine）章程，宣稱在擁核國家的「支持或參與下」，一個無核國家針對俄羅斯發動常規攻擊，將被視為是兩者針對俄羅斯的聯合攻擊，明顯是衝著烏克蘭與美國。根據《美聯社》報導，新簽署的核理論表明，對於俄羅斯的任何大規模空襲都可能引發俄羅斯祭出核反應，顯示蒲亭準備利用該國的核武庫，迫使西方國家在莫斯科對烏克蘭發動攻勢時做出讓步。被問及更新後的核理論是否針對拜登授權烏克蘭使用長程飛彈而來，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，蒲亭早前已指示審閱核理論，以使其適應目前的情況，如今公布的時機正好及時。蒲亭先前曾警告美國和其他北約盟國，允許烏克蘭使用西方提供的遠程武器打擊俄羅斯領土，將意味著俄羅斯和北約陷入戰爭。更新後的核理論指出，俄羅斯可以使用核武來應對對俄羅斯及其盟友白俄羅斯「主權和領土構成嚴重威脅」的核打擊或常規攻擊，並表明軍事集團或聯盟成員對俄羅斯的侵略將被視為「整體集團的侵略」，明顯指的是北約。近幾個月來，俄羅斯鷹派人士一直呼籲更改核原則，認為原先的舊版本未能阻止西方增加對烏克蘭的援助，並且給外界留下莫斯科不會訴諸核武的印象。