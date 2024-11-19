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▲世界棒球12強中華隊捕手戴培峰對上古巴敲三安猛打賞。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.18）

▲世界棒球12強中華隊外野手林安可。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.18）

▲中華隊救援投手吳俊偉對上澳洲拿下最後一個出局數後，確定中華隊可以晉級最後四強，興奮的振臂高呼。（圖／記者葉政勳攝）

▲世界棒球12強中華隊對上澳洲隊賽事，有球迷展開大面國旗為中華隊應援。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

▲世界棒球12強中華隊球迷在大巨蛋展現團結的台式應援，讓其他國家的選手和媒體都留下深刻印象。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

▲世界棒球12強中華隊在贏下澳洲後確定晉級最後四強，睽違21年晉級世界賽四強。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

中華隊在本屆12強投打俱佳，以中職為主體的陣容，在預賽拿下4勝1敗，挺進4強的超級循環賽，寫下歷史最佳紀錄。未來中華隊每拿1勝，原因：中華隊本季在不被看好的情況下一路打進東京決賽，士氣正在巔峰，最後兩場打擊有增溫的趨勢，短期賽事打的就是一股氣勢，初賽來看美國跟委內瑞拉不如想像中強，但要打贏日本難度很高，預估中華隊亞軍作收。原因：中華隊缺乏穩定的第3號先發，加上賽程緊湊，林昱珉可能也只能扛下1場先發，同時日本在主場優勢的加持下，中華隊將更難打，若前兩場無法全部拿下，基本上就是爭季軍而已。原因：中華隊歷史就難以打贏日本隊，小組賽仍是、複賽可能還是一樣，那麼勝場就要在美國或是委內瑞拉身上拿到，委內瑞拉隊中有不少強投，打擊表現也不錯；面對美國隊中華偶爾的失誤演出，還要面對3A等級的百大新秀，前途險峻，但球賽迷人的地方就在於此，什麼事情都可能發生，或許在我預測之下中華隊就渾身充滿力量拿下前三名。原因：中華隊小組賽自從第一場勝韓國後打出信心，攻守整體的氣勢持續相當高昂，本屆在沒有太多旅外大牌球星可以仰仗的情形下，國內職棒球員彼此熟悉度相對較高，目前教練團能充分信任並掌握球員特性，且較無長途移動所帶來的時差及疲倦感，拚個兩勝應該很有機會。原因：本屆的中華隊相當令人感到陌生，攤開這個陣容與戰績，一個月以前，若有人預測預賽4勝1敗，可能沒多少認會相信。但運動就是這麼的令人著迷，台灣就是硬生生的劈開一條路，晉升四強。目前整個中華就像人人吃了Buff，尤其投手戰力，45局只失掉9分責失，不過在東京少了台式應援，預計中華戰力會稍稍下滑，靠著Buff之力拿下一勝。原因：中華隊小組賽末場完封古巴，攻守整體的勢沒掉，目前防線上可用之兵多，且信心、鬥志高昂，這對於緊湊連戰是有利的。林昱珉如先穩首戰，第二戰打賽程是晚接午較吃虧的美國，拚先拿兩勝或許是較好策略。