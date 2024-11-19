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▲Drake學起啦啦隊大跳應援舞。（圖／sandy02240 Threads）

▲Drake在場邊和球迷互動，大玩傳接球。（圖／sherlock_0318 Threads）

▲Yadil Drake曾在天母棒球場和味全龍交手，沒想到竟和總教練葉君璋喊話想來台打球。（圖／中華棒協提供）

古巴球員外野手Yadir Drake圈粉無數了！世界12強棒球錦標賽，昨（19）日由中華隊對戰勁敵古巴，沒想到中華隊以2：0的好成績完封對手，其中一名古巴外野手Yadir Drake也特別受到關注，原因是他竟趁著換局時間和中華隊的球迷玩起傳接球，還跟著中華隊學起應援舞，可愛模樣曝光掀起大票網友直呼：「怎麼坐外野比較好玩的感覺？」更有知情人士爆料，Drake曾透露過想來台灣打職棒，讓粉絲都十分期待。網友在Threads上發布影片，指出古巴隊33號外野手的漏網鏡頭非常可愛，不僅趁著換局時間和場邊的球迷互動，還學起啦啦隊跳應援舞，讓網友喊道：「古巴33號球員超可愛，前面一直蠢蠢欲動，後來直接跟著應援跳起來。」還和中華隊球迷玩起傳接球。影片曝光，也讓其他球迷笑喊：「他人真的超好，一直看他往觀眾席丟球」、「男人之間不需太多語言，互相丟球即可訴說一切」、「超喜歡他們打球的氣氛」、「另類台古友好」、「古巴隊今天真的很放鬆！」、「可能無關晉級了，就放鬆打，也太可愛了」、「從去年就被Drake圈粉，每場比賽都會跟球迷互動。」更有資深球迷指出，Drake其實非常有實力：「去年跟富邦熱身賽在新莊，這位球員Yadir Drake送我一顆球，今年又再看到他真的很開心，他很喜歡跟觀眾互動，而且他也很強哦！對澳洲炸了一支三分砲幫球隊贏下比賽，希望之後還能有機會再看到他！」事實上，先前古巴隊和味全龍在天母棒球場打官辦熱身賽時，Drake就曾跑到味全龍休息區等待總教練葉君璋，更和對方表示：「想要來台灣打球。」還留下聯繫方式，讓許多球迷都相當期待未來能看見他在中職的身影。