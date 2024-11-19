我是廣告 請繼續往下閱讀

屏東縣政府推動「屏東農業大學」計畫，為返鄉及留鄉務農的民眾提供專業學習平台。今（19）日在縣府大禮堂舉辦第十屆結業典禮暨成果展，共計199位學員齊聚一堂，展現學習成果與交流心得。周春米指出，屏東農業每年創造約800億產值，農業大學自成立以來已走過十個年頭，為返鄉務農青年和資深農民提供了交流與學習的平台。今年課程廣邀產、官、學界的專業師資，開設農業基礎班、動物科學班、水產養殖科學班、屏南分班及進階菁英班，共計199位學員順利結業；此外，新住民工作坊有17人完成研習，並新增26位農業志工。自開辦以來，農業大學累計已培育出1878位學員。縣府農業處長鄭永裕表示，本屆課程針對實務需求，邀請業界專家融入最新趨勢與實務操作教學，涵蓋低碳永續耕作、驗證標章申請及外來種生物管理等課題，幫助學員掌握環境變遷應對之道，並以精緻農業為目標，培養學員在田間管理外的經營與行銷能力。此外，菁英班學員特別前往台北農產運銷公司進行參訪，了解農產運銷體系，並透過學員間的經驗分享，深化對農業經營的多元視野。結業後，各班學員將以專業知識回到生產現場，持續為屏東農業發展注入新活力。