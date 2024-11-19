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▲鍾欣凌首次演校花。（圖／華視提供）

▲孫淑媚和小11歲連晨翔有激情戲。（圖／華視提供）

▲丁寧回到自己的故鄉二林市場拍戲。（圖／華視提供）

鍾欣凌、丁寧、孫淑媚今（19）日出席新戲《拜六禮拜》彰化媒體探班記者會，這次鍾欣凌挑戰校花角色，不旦和林俊逸有情慾戲還是小三，新鮮的挑戰讓她每次上戲都會先洗香香、被丁寧虧應該是要送紅包給對方才對吧。鍾欣凌在劇中首次飾演小三，與林俊逸搭檔挑戰情慾戲，她笑著分享：「這是我入行以來第一次拍情慾戲，除了接吻外，還有坐在對方身上的動作，經驗真的很新鮮！」為了這場戲，鍾欣凌更是做足準備，不僅事前「洗香香」，還刷牙、用唇膜、噴口氣清香劑，讓大家都忍不住稱讚敬業精神，丁寧、孫淑媚則幽默調侃：「應該是要送紅包吧！」鍾欣凌在戲中挑戰校花角色，展現「人見人愛」的魅力，而戲外的孫淑媚則自小就是「校花」，從不乏追求者。對於情感經歷，孫淑媚笑言：「雖然蠻多人告白，但最後都無疾而終。」談到理想型，她坦承年輕時拜月老的標準是「帥、高、疼自己」，如今隨著心態轉變，更傾向「順其自然」，展現成熟又灑脫的愛情觀。鍾欣凌談起自己在戲中飾演的「戀愛腦」，忍不住氣笑說：「每次看到角色都會氣自己，真的有那麼需要愛情嗎？」一句話逗樂現場，展現幽默又自嘲的一面。但她也提到：「現實中我覺得戀愛腦也很美啦！」這場戲不僅是對角色的深刻演繹，更是鍾欣凌的一次全新突破。孫淑媚與連晨翔在「301號房」完成了她入行以來首次的「大尺度」床戲，讓這部戲增添不少話題性。孫淑媚坦言：「導演把這場戲壓在最後一幕，真的讓人很煎熬。」丁寧、鍾欣凌則不斷提醒：「喝一點，茫一點，就享受了！」因為兩人都是第一次，每每聽到301這個房號，自己都會忍不住笑著緊張起來，連晨翔為了戲，在短短兩個月內成功瘦身20公斤，展現出他的敬業態度，現場拍攝氣氛也十分融洽，丁寧笑稱：「晨翔還打趣說，年初和年尾的吻都獻給妳了！」讓現場笑聲此起彼伏。《拜六禮拜》預計於11月底殺青，2025年正式與觀眾見面。以彰化二林小鎮為背景，講述三位女性在不同人生階段的自我成長與情感故事，通過三位女性的視角，揭示她們在面對工作、愛情和友情時的挑戰，並展現「慢活」與自我反思的意義，該劇深刻描繪現實生活中的酸甜苦辣，引領觀眾重新審視生活中的愛與平衡。