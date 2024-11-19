鍾欣凌、
丁寧、孫淑媚今（19）日出席新戲《拜六禮拜》彰化媒體探班記者會，這次鍾欣凌挑戰校花角色，不旦和林俊逸有情慾戲還是小三，新鮮的挑戰讓她每次上戲都會先洗香香、被丁寧虧應該是要送紅包給對方才對吧。
鍾欣凌情慾戲前洗香香 氣自己「真的這麼需要愛嗎」
鍾欣凌在劇中首次飾演小三，
與林俊逸搭檔挑戰情慾戲，她笑著分享：「 這是我入行以來第一次拍情慾戲，除了接吻外， 還有坐在對方身上的動作，經驗真的很新鮮！」為了這場戲， 鍾欣凌更是做足準備，不僅事前「洗香香」，還刷牙、用唇膜、 噴口氣清香劑，讓大家都忍不住稱讚敬業精神，丁寧、 孫淑媚則幽默調侃：「應該是要送紅包吧！」
鍾欣凌在戲中挑戰校花
角色，展現「人見人愛」的魅力，而戲外的孫淑媚則自小就是「 校花」，從不乏追求者。對於情感經歷，孫淑媚笑言：「 雖然蠻多人告白，但最後都無疾而終。」談到理想型， 她坦承年輕時拜月老的標準是「帥、高、疼自己」， 如今隨著心態轉變，更傾向「順其自然」， 展現成熟又灑脫的愛情觀。鍾欣凌談起自己在戲中飾演的「戀愛腦」 ，忍不住氣笑說：「每次看到角色都會氣自己， 真的有那麼需要愛情嗎？」一句話逗樂現場， 展現幽默又自嘲的一面。但她也提到：「 現實中我覺得戀愛腦也很美啦！」這場戲不僅是對角色的深刻演繹， 更是鍾欣凌的一次全新突破。
孫淑媚和小11歲連晨翔滾床 丁寧提醒記得喝茫一點
孫淑媚與連晨翔在「301號房」完成了她入行以來首次的「
大尺度」床戲，讓這部戲增添不少話題性。孫淑媚坦言：「 導演把這場戲壓在最後一幕，真的讓人很煎熬。」丁寧、 鍾欣凌則不斷提醒：「喝一點，茫一點，就享受了！」 因為兩人都是第一次，每每聽到301這個房號， 自己都會忍不住笑著緊張起來，連晨翔為了戲，在短短兩個月內成功瘦身20公斤 ，展現出他的敬業態度，現場拍攝氣氛也十分融洽，丁寧笑稱：「 晨翔還打趣說，年初和年尾的吻都獻給妳了！」 讓現場笑聲此起彼伏。
《拜六禮拜》預計於11月底殺青，2025年正式與觀眾見面。
以彰化二林小鎮為背景， 講述三位女性在不同人生階段的自我成長與情感故事， 通過三位女性的視角，揭示她們在面對工作、愛情和友情時的挑戰， 並展現「慢活」與自我反思的意義， 該劇深刻描繪現實生活中的酸甜苦辣， 引領觀眾重新審視生活中的愛與平衡。
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鍾欣凌在劇中首次飾演小三，
鍾欣凌在戲中挑戰校花
孫淑媚和小11歲連晨翔滾床 丁寧提醒記得喝茫一點
孫淑媚與連晨翔在「301號房」完成了她入行以來首次的「
《拜六禮拜》預計於11月底殺青，2025年正式與觀眾見面。