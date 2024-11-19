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台灣偏鄉地區醫療資源不足問題嚴重，根據衛福部調查目前共55個鄉鎮無牙醫師執業，為幫助偏鄉弱勢，規劃「優化偏鄉醫療精進計畫第二期(113-116 年度)-充實在地牙醫醫療量能計畫」。近來卻因波波醫師爭議起波瀾，對此，高雄市山地原住民議員范織欽表示， 「只要經過專業審認的醫事人才願意來到原偏鄉地區服務，我們都歡迎。」高雄原民區位處偏遠鄉區，原住民議員范織欽說，偏鄉缺少長期駐診醫師，民眾牙痛只能忍，常痛得快受不了，還是只能等牙醫不定期上山來，常看到醫生時只能拔牙，尤其偏鄉老人多面臨牙齒損壞或牙周炎等問題，根本無法及時獲得治療。范織欽呼籲政府應推動偏鄉醫療精進計畫，讓牙科醫師定期駐診，照顧偏鄉民眾。秉持「偏鄉優先、弱勢優先」精神，衛福部規劃24 億元「優化偏鄉醫療精進計畫第二期(113-116 年度)-充實在地牙醫醫療量能計畫」，原本因苦無醫師願意到偏鄉，才考量以外籍牙醫學生參與。近期卻因波波醫師醫療致死案爆發遭阻，國內有牙醫聯盟以不要讓偏鄉計劃淪為國外學生回台執醫跳板為由，要求衛福部撤回偏鄉醫療計畫。針對相關質疑，衛福部於日前澄清，偏鄉醫療計畫並無強制特定牙醫師參與的規定。計劃將以現今55個無牙醫鄉鎮，召募具本國學歷且有牙醫師執照者下鄉服務，至於國外學歷者有爭議暫緩，並承諾是否開放其服務偏鄉會再公開討論。國際牙醫校友聯合會則表示，支持本土牙醫承擔偏鄉責任，呼籲率先示範推動計畫落地，不是只要求退回計畫。