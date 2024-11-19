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美國總統拜登（Joe Biden）授權烏克蘭使用美國提供的長程飛彈，針對俄羅斯境內的軍事目標進行攻擊，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今（19）日簽署修訂了俄羅斯的核規則（nuclear doctrine）章程，放寬使用核武的情境，加上莫斯科聲稱已在境內發現美製飛彈的碎片，美俄直接衝突的風險升高，推動市場不確定性，美股19日開盤主要指數應聲走軟，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌373.98點或0.86％；標普500指數下跌29.19點或0.50％；那斯達克指數下跌51.39點或0.27％；費城半導體指數下跌23.75點或0.49％。根據《CNBC》報導，俄烏戰爭的地緣政治緊張升高，隨著投資人轉向避險資產，美股失去動力下挫，美國公債價格上漲，導致殖利率走低，黃金期貨也跟著上漲。Pallas Capital Advisors投資長馬利克（Gaurav Mallik）表示，加劇的地緣政治緊張局勢一直以來，且未來也將繼續，成為市場面臨的風險，俄羅斯發出強硬言論，而即將上任的川普新政府將如何應對，種種不確定性構成股市波動的一個主要因素。芝加哥期權交易所的「恐懼指標（VIX）」飆升至17以上，說明市場確實在一夜之間感受到烏克蘭使用美製飛彈攻擊俄羅斯境內目標所帶來的緊張氣氛。另外，美國10月新住房數據不如預期，私人部門新建築增加131萬套，比9月下降3.1％，跟去年同期相比衰退了4％，10月發放的建築許可總數也比去年同期衰退了7.7％。建築業急凍是受到貸款利率飆升與經濟活動下降的雙重因素導致。