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▲高齡者獨居風險高，七成憂跌倒、六成擔心細節遺漏，科技支援成解方，建構友善高齡社會刻不容緩。(圖／遠見雜誌提供)

▲高齡族群渴望AI整合健康、安養等需求，一站式平台便利生活；40-60歲世代看重實用性，期待解決生活與健康問題。(圖／遠見雜誌提供)

2025年台灣將進入超高齡社會，老年人口將超過總人口的20%。隨著人口結構老化，健康福祉產業將成為發展重點，預估產值突破3,000億元，目標是滿足銀髮族的需求，提供更完善的生活保障。據「高齡友善調查」發現，台灣家庭型態正在轉變，70歲以上長者中有近四成嚮往與家人保持「一碗湯的距離」的分居生活。遠見民調中心與台灣人壽攜手於2024年進行的「高齡友善調查」，針對台灣北、中、南、東部四大區域，年齡為40歲以上民眾，性別、年齡與居住地區樣本比例依照主計處公布之人口比例分配進行調查。據調查發現，有近四成70歲以上嚮往「一碗湯的距離」，樂當兒女的鄰居。然而，高齡獨居趨勢明顯，由內政部資料顯示，65歲以上長者中約每四人就有一人獨居，70歲以上獨居比例高達17.8%，是其他世代的兩倍。而獨居生活中，有七成以上受訪者擔心獨自在家跌倒，64.5%憂心忘記關火、電等生活細節。外出旅遊時，也有近五成人擔心緊急應變能力不足。科技的快速普及讓生活愈發依賴數位工具，但高齡族群的科技使用率偏低。調查顯示，61至70歲族群中，僅有41.8%使用智慧科技，而70歲以上更僅剩22.7%。65歲以上的上網率也驟降至51.6%。數位力不足讓高齡者在生活中遭遇困難，影響社會參與及身心健康。40至50歲世代則因對科技接受度高，老後生活品質被看好。台灣借鏡日本經驗，用「超智慧科技」解決「超高齡問題」，日本在2016年提出「超智慧社會Society 5.0」計畫，運用AI及機器人解決高齡問題，提供老年人健康與生活支援。台灣則於2023年啟動「高齡科技產業行動計畫」，以智慧科技整合高齡者需求，提供多元友善服務。而高齡者對科技的生活應用方面，缺乏科技經驗的60歲以上的族群，普遍首選是採用一條龍服務的線上平台；40至60歲世代則看重實用度，有半數期待生活與健康上的困擾被解決。40至50歲世代期盼AI分擔照護壓力，而50歲以上族群更希望AI提供居家服務，成為日常的「隱形管家」。未來，如何突破科技隔閡，協助高齡者自立生活，將是台灣實現高齡友善社會的重要課題。