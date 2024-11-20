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▲《焚城》中演年輕消防員的魏浚笙，有帥氣的混血兒臉蛋，在香港正大受少女歡迎。（圖／華映提供）

▲柏安妮年輕時在香港影壇也是曝光率高的紅牌玉女。（圖／摘自hkmdb）

▲許恩怡（右）和母親柏安妮年輕時神似，在《焚城》演劉德華（左）的女兒。（圖／華映提供）

▲鄭秀文（右）力挺劉德華（左），在《焚城》映後驚喜現身。（圖／華映提供）

劉德華領軍的大型災難片《焚城》，香港票房已破2000萬港幣，全台也賣破1200萬台幣，片中一堆年輕新秀演出的表現都頗吸睛，像是帥氣消防員魏浚笙，有張混血、俊俏的臉蛋，是香港正受歡迎的青春偶像。而扮演劉德華女兒的許恩怡，正是昔日香港影壇紅牌玉女之一柏安妮的女兒，母女眉宇間非常相似，也讓許恩怡每出現在銀幕上就相當引起觀眾注意。除了影迷捧場，劉德華的老搭檔鄭秀文，也親自買票捧場，見到他就送上大擁抱，不但讓全場觀眾沸騰，年輕演員們也都很興奮。《焚城》假想香港因為回收場發生事故，造成輻射外洩危機，北部大片區域成為災區，除了消防員搶著救人，劉德華扮演的環保專家，也和莫文蔚飾演的香港特首代理長官為了該怎麼解救危機多方爭執，甚至還查出黑心富商造成一切災禍的真相。劉德華與莫文蔚算是官員間既勾心鬥角又要面對危機的一條主線，而白宇、謝君豪、王丹妮、梁仲恆、何啟華、魏浚笙等消防員又是一條主線，兩線交替呈現，使得其中一些亮眼的新秀就此竄出。提到片中的星二代，許恩怡面對劉德華、白宇及吳彥姝等實力派前輩，表現自然，有大將之風。她的母親柏安妮曾是新藝城影片中出現頻率頗高的玉女偶像，跟張國榮、譚詠麟、黃百鳴都曾合作，也與張國榮對唱了〈兜風心情〉這首歌，隨著成為機車廣告曲而傳唱全台，至今仍為人印象深刻。柏安妮選擇急流勇退，沒有戀棧演藝圈，反而換同樣漂亮的女兒許恩怡接棒。另一位星二代是片中也扮消防員的黃愷傑，母親是華人演藝圈的「不老傳說」趙雅芝，父親則是以藝人身分考上律師的黃錦燊，有父母的優良基因遺傳，長得俊秀挺拔，可惜他在片中的角色就如同其他消防員弟兄，碰到重大災難，難逃為了救人而犧牲，最後並沒有快樂的結局，是令人同情的人物。鄭秀文抽空買票欣賞《焚城》、表達自己的支持，還突襲劉德華的映後活動，見到他馬上來個大大的擁抱，現場氣氛熱烈。鄭秀文說道：「電影非常精彩，故事很好，又很緊湊，同時也讓我感動，而且我好滿意劉德華的演出。」她大方表示自己雖然沒有演，但想給20多年的好友劉德華和所有參與的演員一分支持，也希望觀眾可以繼續力挺香港電影，更特別點名讚美了何啟華救人的戲，激賞道：「你那場戲的表現讓我很感動，演得好好！」《焚城》目前仍在全台各地上映中。