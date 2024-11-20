我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統拜登（Joe Biden）授權烏克蘭使用美國提供的長程飛彈，針對俄羅斯境內的軍事目標進行攻擊，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）隨後便簽署修訂俄羅斯核規則（nuclear doctrine）的章程，放寬使用核武的情境，美俄直接衝突風險升高，影響美股主要指數19日開盤即走軟。後來市場消化地緣政治緊張情緒，加上輝達領漲科技股，美股指數各自發展，收盤時互有漲跌。綜合《CNBC》等外媒報導，Pallas Capital Advisors投資長馬利克（Gaurav Mallik）表示，加劇的地緣政治緊張局勢一直都有，且未來也將繼續，成為市場面臨的風險，俄羅斯發出強硬言論，而即將上任的川普新政府將如何應對，種種不確定性構成股市波動的一個主要因素。不過，Truist聯席首席投資長萊納（Keith Lerner）則認為，市場的基本趨勢是正面的：「地緣政治因素當然是一個風險，但你會看到一些溫和的拋售行為，我沒有看到恐慌情緒，這更多的是對近期收益的消化。」19日收盤，美股道瓊指數下跌120.66點，或0.28%，收43268.94點；那斯達克指數上漲195.66點，或1.04%，收18987.47點；標普500指數上漲23.36點，或0.40%，收5916.98點；費城半導體指數上漲30.38點，或0.62%，收4919.16點。焦點個股方面，輝達（Nvidia）是一大亮點，在本週備受關注的財報發布之前，該公司週二股價又上漲了近5%，並推動以科技股為主的那斯達克指數跟著收漲。而一度面臨下市危機的美超微（Supermicro, SMCI），隨著成功聘請到BDO為審計師，並已向那斯達克提交合規計劃，19日股價以大漲31.24%收盤。