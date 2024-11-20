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美國拜登政府批准烏克蘭使用美製長程飛彈，攻打俄羅斯境內的軍事目標之後，俄羅斯19日便指控基輔，動用美製ATACMS長程飛彈，襲擊了俄羅斯的布揚斯克州（Bryansk）。時值俄烏戰爭爆發滿千日之際，無疑加劇了地緣政治緊張，俄羅斯外交部長也威脅稱，基輔此舉代表西方讓衝突升級的意圖。綜合《路透社》、《BBC》等外媒報導，俄羅斯聲稱，其軍隊擊落了6枚鎖定布揚斯克州軍事設施飛彈裡的5枚，儘管飛彈碎片一度引發火災，但火勢很快就被撲滅，沒有造成人員傷亡或損失。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，使用ATACMS是西方想要升級衝突的「明確訊號」，因為若沒有美國撐腰，烏克蘭就不可能使用這些高科技武器，警告使用此類武器將使華府成為戰爭的「直接參與者」，並引發俄羅斯的報復。拉夫羅夫又聲稱，俄羅斯將盡一切努力，阻止核戰爭爆發，但不諱言核武將起到遏制核戰爭的作用。就在同一天，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也簽署了修訂俄羅斯核理論（nuclear doctrine）的章程，顯示克宮有意利用該國的核武庫，迫使西方國家在莫斯科對烏克蘭發動攻勢時做出讓步。針對烏克蘭祭出美製長程飛彈一事，許多專家的看法並不樂觀，認為此舉或許能幫烏克蘭保住在庫斯克（Kursk）奪取的一小部分俄羅斯領土，作為討價還價的籌碼，但不太可能對這場已持續33個月的戰爭產生「決定性影響」。戰爭研究所（ISW）的數據也顯示，俄羅斯的軍隊正在烏克蘭前線加速，今年到目前為止，俄軍已佔領了約2700平方公里的烏克蘭領土，比2023年全年的465平方公里，增加了近6倍。倫敦國王學院（Kings College London）的國防研究員米蘭博士（Dr. Marina Miron）直言，如果俄羅斯繼續快速推進，烏克蘭東部戰線很可能面臨崩潰。與此同時，烏克蘭對俄羅斯庫斯克的占領行動顯得步履蹣跚，有分析指出是因為烏軍人力短缺，且時值川普即將重返白宮，面對這位誓言短時間內結束戰爭的美國準總統，俄烏戰爭的不確定性加劇，美國削減對烏克蘭軍援一事似乎是可以預見的。