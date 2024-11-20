我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊本屆晉級世界12強棒球賽4強複賽，在昨（19）日與本隊一同搭乘華航CI104班機前往日本，備戰接下來的賽事，由於WBSC規定以及公平性問題，中華隊無法單獨包機，而中職會長兼任中華隊領隊蔡其昌，在登機前表示，回程有很大機率能以包機形式返台，昨（19）日晚間蔡其昌也發文表示，中華隊回程確定搭乘包機返台。中華隊在本屆12強賽以4勝1敗，B組第二的戰績晉級超級循環賽，全隊於昨日出發，礙於大會包機模式的機位分配，中華隊最年輕的7名選手必須搭乘經濟艙的情況出現，昨日登機前蔡其昌也表示：「「昨天和交通部協調，回程有相當高的機率會搭包機，還是要等待交通部和華航的消息。而且因為我們要求比較多，有很多事要協調，需要等日本那邊同意。」最終在昨日晚間，蔡其昌在Threads上發文表示：「忙了一整天，終於搞定我們台灣男團回程的飛機了！所有教練球員都可以搭同班機的商務艙與白金豪經回來了。」在留言處蔡其昌也感謝交通部與華航的大力幫忙。超級循環賽中，中華隊將在21日首戰交手A組冠軍委內瑞拉、22日則交手美國、23日則是在晚場比賽對決地主日本，本屆中華隊在預賽打出4勝1敗的戰績，順利闖進超級循環賽，這也是世界12強賽舉辦以來，中華隊打出最好的成績，所以只要在四強超級循環賽中每拿1勝，就是在創造歷史。