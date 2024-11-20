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▲懷秋上傳父親年輕時的照片，模樣看起來非常英俊。（圖／懷秋 IG）

自嘻哈團體「大嘴巴」出身的懷秋，昨（19）日晚間突然在IG上宣布父親離世的消息，並發出父親年輕時的帥照，寫下「爸爸我永遠愛你」。隨後弟弟懷顥也在IG上證實父親離世的消息，願父親可以安息。懷秋19日深夜突然分享一張父親英姿挺拔的照片，並寫下「爸爸我永遠愛你」，還特別標註時間「11/10/2024」，透露父親離世的消息。弟弟懷顥也在社群發布文章表示，「爸爸，願你安息！我相信無論你在哪裡，那裡的世界一定比這裡更加美好與平靜。今天有很多親朋好友和家人來看你，向你道別，也感謝你帶給我們的一切。你放心，我們會好好照顧媽媽，請你在天國裡快樂無憂，好好享受每一刻吧！這次的告別只是暫時的，我們再見。永遠愛你的兒子，懷顥」。消息發出後，許多藝人朋友都紛紛留言安慰兄弟倆，楊千霈寫下「Take care，爸爸離苦得樂」，隨後王陽明與蔡詩芸夫妻、小甜甜、高捷也紛紛留言關心。粉絲則留言，「RIP保重自己」、「節哀，照顧好自己，也照顧好阿姨」、「向您和您的家人致上最深的哀悼」。而懷秋過去曾分享自己與父親相處的點滴，尤其是小時候爸爸總是瞞著媽媽偷買玩具給三兄弟，還有在畢業舞會時買西裝給懷秋，當時他還對爸爸說「太貴不要買」，沒想到父親還是在自己能負擔的經濟範圍內給兒子最好的東西。