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勞動部勞發署北基宜花金馬分署長謝宜容涉職場霸凌，造成基層同仁在辦公室輕生，爆料此案的民進黨新北市議員李宇翔還說，調查此案時，接獲黨內高層關切。勞動部長何佩珊今（20）日在立法院衛環委員會答詢時承認，因為需要找李宇翔溝通，所以透過民進黨副秘書長何博文致電，「不好意思我不認識他，所以要透過副秘書長。」不過何佩珊否認是施壓，只是希望讓李宇翔了解勞動部的調查狀況，也沒有提到民進黨立院黨團總召柯建銘，沒有提到什麼派系問題。國民黨立委陳菁徽質詢問，未來會把謝宜容調職到哪？何佩珊說，這需要一點時間安排，現在這個時間點，願意收謝宜榮的單位也不多。至於自己的政治責任，何佩珊說，就看社會大眾是否接受勞動部的報告，「我會負我該負的責任。」