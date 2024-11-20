華碩推出最新電競手機ROG Phone 9系列，延續上一代產品策略推出ROG Phone 9、ROG Phone 9 Pro和ROG Phone 9 Pro Edition，搭載高通Snapdragon 8 Elite旗艦處理器，提供更順暢的AI 遊戲體驗，而在前代大受歡迎的AniMe Vision這次全系列皆有，可自訂動畫與顯示多種功能，讓手機正反面都能玩，起跳價36,990元起，今（20）日中午開賣，11月29日三大電信上架。12月31日前購機早鳥登錄送ROG瞬水冷凝殼，此外，2025年1月31日前，於全台ASUS手機專賣店預約免費新機體驗活動，可將手機帶回家爽玩7天。
🟡全系列皆有AniMe Vision顯示器
AniMe Vision顯示器這次大方下放全系列，但有些微差異，ROG Phone 9標準版首次採用85顆可編程mini-LED，ROG Phone 9 Pro則升級至648顆，還有「AniMe Play好玩遊戲區」，手機反面也可以玩遊戲，透過AirTrigger按壓觸控鍵簡易操控，挑戰跑酷競速、迷航艦隊、蛇蛇探險、磚塊砰砰4款經典小遊戲。
🟡搭載高通 Snapdragon 8 Elite處理器
這次全系列配置高通 Snapdragon 8 Elite台積電3nm製程處理器，可以讓CPU提升45%，NPU提升40%，GPU提升40%，透過ROG獨家調校X模式，處理器效能全面釋放。更以獨有中置處理器架構打造六層散熱設計，實現360°全面降溫，其中石墨片面積加大57%，散熱效能提高12%，加上速冷導熱棒、航太級低雷諾數散熱層、空氣動力風扇，打造終極散熱。
🟡AI加持遊戲超強神隊友
為市場唯一搭載 AI 遊戲功能的手機，優化多款熱門遊戲體驗，如：可於遊戲內自動撿寶、跑步、解控以及自動升級技能、擊殺動畫效果、BUFF生成通知的「AI 遊戲幫手3.0」、能自動記錄遊戲關鍵場面與稀有抽卡過程的「AI 精華錄影 2.0」，以及方便玩家快速搜尋與翻譯的「AI 辨識快搜2.0」；更支援AI語音降噪，確保通話音訊清晰，遊戲call隊友不受干擾。
🟡大電量怪獸
電池升級為5,800mAh怪獸級大電量，支援65瓦快充、QC 5.0快充、PD充電功能、15W Qi 1.3無線充電與旁路充電。螢幕最高支援提升至185Hz/1ms AMOLED高刷新率，螢幕；峰值亮度2,500尼特。
🟡旗艦三鏡頭
配置5000萬像素主鏡頭，支援六軸防手震Hybrid雲台4.0，可校正±5度內晃動畫面；1300 萬像素超廣角鏡頭，第三顆鏡頭 Pro提供3200萬像素長焦鏡頭，內建OIS防手震；標準版則為500萬像素微距鏡頭。
📍全系列售價
今（20）日中午12 點開賣， 11/29 三大電信上架，12/31 前購買 ROG Phone 9 系列手機，還可享有全通路早鳥登錄送「ROG 瞬水冷凝殼」Edition 版本優先開放老用戶下訂，限定登錄加碼再送「塔麻可吉 (電子雞)」+「MyCard 1,000 點」
📍7天新機免費試玩
2025年1月31日前，於全台ASUS手機專賣店預約免費新機體驗活動，可將手機帶回家體驗7天，活動期間內分享新機體驗心得於個人社群並設定為公開，即有機會獲得免費ROG Phone 9 Pro或ROG手機背帶。
我是廣告 請繼續往下閱讀
AniMe Vision顯示器這次大方下放全系列，但有些微差異，ROG Phone 9標準版首次採用85顆可編程mini-LED，ROG Phone 9 Pro則升級至648顆，還有「AniMe Play好玩遊戲區」，手機反面也可以玩遊戲，透過AirTrigger按壓觸控鍵簡易操控，挑戰跑酷競速、迷航艦隊、蛇蛇探險、磚塊砰砰4款經典小遊戲。
🟡搭載高通 Snapdragon 8 Elite處理器
這次全系列配置高通 Snapdragon 8 Elite台積電3nm製程處理器，可以讓CPU提升45%，NPU提升40%，GPU提升40%，透過ROG獨家調校X模式，處理器效能全面釋放。更以獨有中置處理器架構打造六層散熱設計，實現360°全面降溫，其中石墨片面積加大57%，散熱效能提高12%，加上速冷導熱棒、航太級低雷諾數散熱層、空氣動力風扇，打造終極散熱。
🟡AI加持遊戲超強神隊友
為市場唯一搭載 AI 遊戲功能的手機，優化多款熱門遊戲體驗，如：可於遊戲內自動撿寶、跑步、解控以及自動升級技能、擊殺動畫效果、BUFF生成通知的「AI 遊戲幫手3.0」、能自動記錄遊戲關鍵場面與稀有抽卡過程的「AI 精華錄影 2.0」，以及方便玩家快速搜尋與翻譯的「AI 辨識快搜2.0」；更支援AI語音降噪，確保通話音訊清晰，遊戲call隊友不受干擾。
🟡大電量怪獸
電池升級為5,800mAh怪獸級大電量，支援65瓦快充、QC 5.0快充、PD充電功能、15W Qi 1.3無線充電與旁路充電。螢幕最高支援提升至185Hz/1ms AMOLED高刷新率，螢幕；峰值亮度2,500尼特。
🟡旗艦三鏡頭
配置5000萬像素主鏡頭，支援六軸防手震Hybrid雲台4.0，可校正±5度內晃動畫面；1300 萬像素超廣角鏡頭，第三顆鏡頭 Pro提供3200萬像素長焦鏡頭，內建OIS防手震；標準版則為500萬像素微距鏡頭。
📍全系列售價
- ROG Phone 9 16GB/512GB 幻影黑、極光白，售價36,990元
- ROG Phone 9 Pro 16GB/512GB 幻影黑，售價39,990元
- ROG Phone 9 Pro Edition 24GB/1TB 幻影黑，售價45,990 (含空氣動力風扇X Pro)
今（20）日中午12 點開賣， 11/29 三大電信上架，12/31 前購買 ROG Phone 9 系列手機，還可享有全通路早鳥登錄送「ROG 瞬水冷凝殼」Edition 版本優先開放老用戶下訂，限定登錄加碼再送「塔麻可吉 (電子雞)」+「MyCard 1,000 點」
📍7天新機免費試玩
2025年1月31日前，於全台ASUS手機專賣店預約免費新機體驗活動，可將手機帶回家體驗7天，活動期間內分享新機體驗心得於個人社群並設定為公開，即有機會獲得免費ROG Phone 9 Pro或ROG手機背帶。