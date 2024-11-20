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勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署發生輕生悲劇，一名職員在11月4日於辦公室內輕生，經調查確認與分署長謝宜容涉及長期職場霸凌，不過勞動部19日公布調查結果，報告書中稱謝宜容的管理方式「並非導致該員輕生的主因」，還提到謝宜容「目的良善」引發議論。據悉，謝宜容身家背景雄厚，出身雲林望族，家族為知名傳產工廠，夫家為高科技產業上游供應商，目前在台灣及海外擁有多家工廠，由於財力雄厚，積極「向上管理」，花錢不手軟，因此被同事慣以「公關高手」名號。根據《中時新聞網》報導，謝宜容娘家為雲林當地一家知名傳產工廠，家族事業一直為該產業的龍頭，在雲林當地實力雄厚，謝宜容向來被視為豪門千金，婚後夫家為一家知名高科技產業上游供應商，目前在台灣及海外擁有多家工廠，與綠營高層也有相當程度的交情。謝宜容早年取得台北大學社會工作學系碩士後，進入台北市政府擔任社工，當時的頂頭上司就是時任社會局長陳菊，由於沒有經濟壓力，家族也能給予龐大金援，因此謝宜容對陳菊與其他長官都相當捨得打點，花錢從不軟手，公關手腕極佳，頗受陳菊賞識，在同事間慣以「公關高手」名號。2000年起，陳菊進入中央擔任行政院勞工委員會主任委員，從北市社會帶走一票心腹前往，謝宜容就是其中之一，進入中央單位後，謝宜容曾擔任勞動力發展署新聞聯絡人，而現任署長蔡孟良則是發言人，謝宜容更使展現超強公關能力，一手負責媒體公關與其他部會打點，因此獲得蔡孟良極度賞識。而後許銘春上任，謝宜容調任辦公室擔任秘書，在許銘春、蔡孟良2人的大力保薦下，謝宜容直接略過分署組長歷練，2023年2月從部長室專委高升分署長，官場之路一路「向上飛」。勞動部19日上午召開記者會，說明公務員輕生事件的調查結果，何佩珊表示，調查結果顯示，北分署分署長謝宜容情緒控管確實不當，讓同仁有職場霸凌的感受，但同仁選擇離開的主要原因是長期單獨從事單獨工作，超時工作、工作量過大、壓力太大，產生挫折感與孤立無援所致；何佩珊也宣布，謝宜容調離北分署長一職，並降調為非主管職，她還強調，自己沒有直接停權主管的能力，必須經過考績會審核，「絕對不是背景硬的問題」。