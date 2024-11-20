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台灣民意基金會日前公布最新民調，民調顯示總統賴清德聲望首度出現「死亡交叉」，不贊同43%多於贊同42.8%，對此資深媒體人黃暐瀚分析，相較於上月中民調，賴清德聲望明顯下滑，這段時間發生了包括台鹽前董事長陳啟昱落跑、民眾黨主席柯文哲延押、呂政璋閃辭台灣金聯董座與勞動部員工輕生事件，無論是立院對抗或是民眾生活的不滿，「最後都算到執政黨身上，算到賴清德頭上」。黃暐瀚表示，根據台灣民意基金會所公布11月民調顯示，總統賴清德聲望首次出現「死亡交叉」，不贊同43%多於贊同42.8%，比起10月民調贊同48.6%多於不贊同37.7%，賴清德聲望明顯下滑，反對者急速上升。黃暐瀚分析，這一個來到底發生了什麼？包括陳啟昱落跑，從上月24日無保請回，28日發回更裁，到本月初開羈押庭陳啟昱下落不明；柯文哲延押，本月2日裁定延押2個月，相較陳啟昱案毫無監控還落跑，明顯落差。第三是呂政璋3天董座風波不斷、新聞延燒，本月06日依舊上任，8日黯然請辭；最後為勞動部員工輕生事件，本月4日不幸發生，直到昨日勞動部才道歉調職，拖了整整15天。黃暐瀚表示，當家就得持家，持家就要顧家，不論是立院的對抗或是民眾生活的不滿，最後都要算到執政黨身上，算到賴清德頭上，強調「念念不忘、必有迴響；民意不忘、必有影響」。民意如流水，政治人物的言行，都直接影響民眾的感受。