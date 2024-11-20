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面對詐欺被害人數不斷攀升，高雄市婦幼警察隊隊長趙副丞19日在介紹政府新推出的「打詐儀錶板」時除了分享常見的「假投資、假網拍及解除分期付款」等詐騙手法，針對「愛情、交友詐騙」深入的探討及解析，以強化民眾防詐意識，共同守護財產安全。趙副丞在接受專訪中提到，網路交友平台眾多，暗藏許多陷阱，詐騙手法日新月異，稍有不慎就會成為被害者，針對愛情詐騙常見招數就是利用假身分誘人上鉤，再以家人生病、投資、結婚等理由請求匯款，或誘傳私密照後加以恐嚇。趙副丞也提醒民眾看到或接到任何簡訊、電話時，都要提高警覺、保持冷靜，牢記反詐要領3口訣：「1聽，2掛，3查證」，發現可疑詐騙電話，可撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢，也請勿拍攝、分享私密照，以免受害，造成終生難以抹滅的陰影。趙副丞也以自身經驗指出，許多人總堅信自己不會受騙，面對詐騙可以冷靜應對，但往往莫非定律就此降臨，希望大家隨時留心各種防詐資訊，並可追蹤高雄市婦幼警察隊臉書，不僅有婦幼安全知識，還有許多防詐案例分享，時不時更有摸彩活動，一兼二顧卡緊來關注喲!