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▲▼PEETA葛格經營的影音頻道經常和知名藝人、網紅合作，本身也投資健身相關的保健食品等業務。（圖／PEETA葛格IG）

健身網紅「PEETA葛格」YouTube頻道擁有76萬訂閱數，在業界小有名氣，他3月被查獲涉嫌持有二級毒品大麻，本人駁斥食用，強調大麻並非自己所有，檢方依其尿液採驗報告結果為陰性，予以不起訴處分。另案偵辦持有的部分，今（20）日調查結果出爐，PEETA外套內查扣的大麻沒有其指紋，無法證明持有，不過倉庫搜出的大麻電子菸有指紋，PEETA被北檢依持有二級毒品罪，給予緩起訴1年處分，條件為繳庫15萬元。今年3月15日上午，PEETA葛格位於北市南京東路二段的健身房、住處和工作室，突然被警方持搜票搜索，其中辦公室裡的名牌外套口袋內，被發現有9.86公克大麻菸草包和吸食器，PEETA否認大麻為自己所有，也沒有吸食，不知道誰放在該處，他也發文道歉：「讓大家費心了！這邊先跟各位關心這件事情的朋友，以及支持我的觀眾粉絲說一聲抱歉...」指出雖然有很多話想跟大家說，但配合偵查不公開，待調查結果公布再進一步說明。10月初，檢方表示，PEETA葛格尿檢結果呈現陰性，以犯罪嫌疑不足為由，針對他疑似施用大麻的案件予以不起訴，但另案調查涉嫌持有二級毒品的部分，如今結果公布，檢方依據PEETA供稱大麻煙草是被人栽贓放到他的外套口袋，「不知道、也不清楚是誰放的」，以及該件外套掛在員工休息室，平時有多人進進出出，且鑑識小組在裝煙草的袋子上驗不出嫌疑人指紋或DNA，無法確認持有人身分，不排除被有心人士所放，因此為不起訴處分。然而，倉庫裡查獲含有少量大麻成分的電子煙上，採到PEETA葛格的指紋，且該電子菸是從PEETA個人倉庫上鎖的置物櫃內搜出，檢方認定是他所有，考量PEETA坦承犯行，深表悔悟，犯罪情節也屬輕微，最終依《毒品危害防制條例》對他予以1年緩起訴處份，條件為支付公庫15萬元。