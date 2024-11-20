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康芮颱風上月來襲帶來強勁風雨，也使得許多航班遇上難以降落或轉降的情況。對此，交通部今（20）日表示，民航局在11/13已邀集航空公司檢討，提出5大精進措施，包含簽派作業應規劃2個目的地備降機場等，並在11/15發函華航、長榮、星宇航空落實保守簽派作業。立法院交通委員會今日安排「如何強化遭遇顯著危害天氣現象之飛航安全與人力配置暨如何落實地面勤務之安全規範」專題報告，交通部長陳世凱偕同民航局長何淑萍、桃園機場公司、桃園航勤公司等單位報告說明並備詢。交通部表示，康芮颱風期間，民航局維持警覺監控，幾度致電航空公司要求妥為應處，因該期間以華航、長榮、星宇航機降落過程依程序執行重飛或轉降航班偏多，因此於11/13再邀集國籍航空公司檢討精進行為。交通部表示，此次會議內容訂出5大措施，包含防颱會議的風險決策；航空公司召開防颱會議仍應持續掌握颱風預報，並且依照該颱風情況、特性、發展趨勢，將氣象預報的側風及陣風數值，列入各機型簽派參考，作為公司風險決策依據。簽派單位應協助滯空機駕駛員，提供即時氣象、機場重飛情況及轉降資訊；增訂不良氣候簽派考量，且航空公司簽派作業應規劃2個目的地備降機場，其中一個不得位於颱風影響範圍，務必落實攜帶足夠應變油量，航班目的地機場機坪停止作業及空橋安全作業風速限制也應納入考量；為提高航班飛航簽派安全性，11/15發函要求華航、長榮、星宇航空落實保守簽派作業。交通部表示，為督導業者落實不良天候飛航派遣事前整備，民航局將持續要求航空公司在颱風來臨前密切注意天氣資訊，應依循安全管理系統機制執行風險評估，並在可接受風險等級下，審慎規劃落實保守簽派。並督導航空公司平時即落實飛航組員在亂流、風切、滑濕跑道、低能見度、雷暴雨等不良天候狀況警覺、決策，及緊急應變等各項訓練。交通部表示，業者應加強對駕駛員提示航機目的地機場及備用機場起降操作限度、天氣、航管流量管制訊息、機場道面及NOTAM等相關即時資訊，並注意航班調度的應變。空中待命時間不得超過待命油量對應航行時間，並應增加應變油量。此外，考量颱風過後，不良天候滯留期間，仍可能因機場流量管制或停機位不足導致航機油量裕度不足，或執飛時遭遇不預期天候影響，納入簽派考量。