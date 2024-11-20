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民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見，日前立院黨團總召黃國昌針對柯文哲延長請假黨主席一案表示，柯文哲現在無法為自己發聲，希望檢察官提供合法的傳遞途徑，但遭律師黃帝穎質疑，此舉恐怕會害柯文哲的律師跟檢察官違法或被懲戒。黃國昌今（20）日則狠嗆黃帝穎，如果法律人的腦袋一天到晚只想著民進黨的利益，發言的時候偏離法律規範的主旨，「就會走鐘很嚴重」。針對律師黃帝穎指出，黃國昌說要檢察官提供柯文哲合法的傳遞消息途徑，恐怕會讓柯的律師受懲戒，讓檢察官違法一事，黃國昌今在記者會回應時事時重申，「我想民進黨的側翼做這樣的發言，我不意外。」他進一步指出，合法的途徑「當然是跟檢察官申請啊！這四個字有這麼難理解嗎？」檢察官准就准、不准就不准，依照法律職權行使，「這樣請問是會害到誰？」黃國昌更狠嗆黃帝穎，如果法律人腦袋一天到晚只想著民進黨的利益，發言的時候偏離法律規範主旨，「就會走鐘的很嚴重」。黃帝穎提出這種問題，從法律的專業角度來講，「提出這種問題本身就是一個非常愚蠢的問題，愚蠢到讓人不知道該怎麼回應。」