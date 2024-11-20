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立法院內政委員會本周由國民黨立委徐欣瑩擔任召委，並排審《選罷法》修正草案，研擬提高罷免門檻，對此民進黨團於清晨4時許甲動，順利進入會議室佔領主席台，力阻相關法案出委員會，最終在藍委保護下宣布會議休息，結束藍綠僵持，事後白委麥玉珍手舉「反對提高門檻、支持連署加嚴」，獨自進入會議室要求開會，遭綠委群起怒斥邏輯打架，批「民眾黨又在包牌」。立法院內政委員於上午9時會議時間開始，徐欣瑩在綠委阻擋下無法順利至主席台，雙方於主席台前僵持不下，一度爆發推擠，而徐欣瑩在藍委包圍下拿著自行準備的麥克風，先是由議事人員宣讀條文確認議事錄，徐欣瑩隨即宣布休息，藍委們紛紛離開會議室，結束藍綠僵持。事後麥玉珍在11時許手舉「反對提高門檻、支持連署加嚴」，稱民眾黨已召開記者會表態《選罷法》修法，喊話綠委們「我要開會」，遭綠委群起怒斥邏輯打架，強調連署加嚴就是在閹割罷免權，痛批「民眾黨又在包牌」。