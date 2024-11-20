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▲印尼雅加達的陸地逐年下沉，2050年以前部份區域將完全被淹沒。（示意圖／取自Unsplash）

印尼討論遷都行之有年，理由除了區域發展不均之外，還有原本的首都雅加達的陸地逐年下沉。本月19日印尼國會正式取消雅加達的首都地位，改為特區，並把首都遷至努桑塔拉（Nusantara）。雅加達是全世界地面下沉速度最快的城市之一，到2050年部分地區可能會被全部淹沒，印尼政府2019年宣布把行政首都從雅加達遷至東加里曼丹省北佩一處森林腹地，並命名為「努桑塔拉」。新首都建設工作於2022年中旬啟動，分5個階段開發，定於2045年完成建設，預計建成後人口將超過200萬，政府計劃於明年初首先把公務員遷往當地。新首都努桑塔拉這一名稱的含義是「群島」，體現了印尼的民族團結及國家統一，並突出其作為「萬島之國」的身份。這座新都位於東加里曼丹省，距雅加達約 1,200 公里，將成為國家的新政治象徵。印尼首都雅加達是全球最擁擠的城市之一，人口逾1000萬，加上周邊衛星都市，大都會圈人口超過3000萬人。人口過度集中，超抽地下水、交通污染等造成都市沈重負荷，印尼政府期盼透過遷都改善區域發展不均的嚴峻問題。