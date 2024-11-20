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康芮颱風上月來襲，導致許多航班發生重飛、轉降情況，甚至發生重落地，而有飛安疑慮。對此，交通部長陳世凱今（20）日表示，確實有航空公司重落地現象，民航局已啟動調查。民航局長何淑萍則表示，此次颱風重落地、轉降比例較高，目前仍在調查中，若有違規最高可針對航空公司60萬元到300萬元。陳世凱今日赴立法院交通委員會進行專題報告，會中休息接受媒體聯訪，被問及颱風天飛航安全一事，他表示，康芮颱風期間，由於側風非常大，桃園機場有一些航空公司確實有重落地現象，民航局也馬上啟動調查機制，針對派遣過程做整體調查。何淑萍則表示，目前會把所有航班資料先整理出來，康芮颱風當日約500多個航班將逐一檢視，其中包含取消、轉降或重飛航班，針對是否符合風速等規定檢視，再對中華航空、長榮航空、星宇航空做個別調查報告。因調查過程採逐一看紀錄、聽塔台對話紀錄，所以需要一些時間。何淑萍表示，颱風當日重飛、轉降佔比約10%，相對之前，颱風天轉降比例約個位數。她強調，轉降是正確手段，尤其是機長在天空發現該重飛就該重飛，該轉降就該轉降，但這次比例上較高，認為航空公司簽派作業應該更保守。不過，因颱風影響路徑及陣風情形皆有所不同，很難精準預測的情況下，希望航空公司保守簽派，像是把航班延後或是取消。至於此次星宇航空重落地懲處部分，何淑萍表示，若操作者操作上不符合標準作業程序，違規部分會來處罰，若是公司違反規定，可能裁罰60萬元到300萬元。至於星宇航空發生重落地的班機及機長目前仍在停飛中。