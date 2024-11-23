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▲全家本週康康五優惠，即起至11月24日開跑，有超夯的霜淇淋買一送一。（圖／全家便利商店提供）

▲7-11自11月22日至11月24日，指定支付享思樂冰、霜淇淋、酷聖霜買1送1。（圖／業者提供、記者自製）

▲杜老爺特級曠世奇派酒釀黑櫻桃、杜老爺雙倍巧克力甜筒同品項第二件只要10元。（圖／7-11提供）

▲義美食品11月23日起至11月25日前，「IRIS&FRIENDS濃巧克力鮮乳冰淇淋」買一送一。（圖／義美食品提供）

今（2024）年入冬首波冷空氣即將帶來！下週各地有感降溫，各大通路搶在入冬前推出各類冰品優惠，搶攻消暑商機尾聲，包括全家、7-11即起至11月24日前有，霜淇淋不限口味買一送一，全家還有杜老爺特級冰淇淋甜筒、桂冠冰菓室百香葡萄雪酪通通買一送一；7-11除了有霜淇淋半價，還有杜老爺特級曠世奇派酒釀黑櫻桃、雙倍巧克力甜筒10元多一件。全家本週康康五優惠，即起至11月24日開跑，除了有超夯的霜淇淋買一送一外，還包含「杜老爺特級冰淇淋甜筒」等多項商品買一送一。11月24日前還有桂冠冰菓室百香葡萄雪酪買一送一。◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾豆豆鮮生 黑芝麻熬豆漿買1送1，5折（原價39元、特價20元）◾杜老爺特級冰淇淋甜筒買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾浪味仙田園蔬菜風味買1送1，5折（原價30元、特價15元）◾KANRO日本甘樂葡萄鮮果實軟糖買1送1，5折（原價69元、特價35元）◾味味A紅燒牛肉湯麵買1送1，5折（原價39元、特價20元）◾桂冠冰菓室百香葡萄雪酪買1送1，5折（原價45元、特價23元）7-11即起至11月24日前，有特大杯思樂冰、霜淇淋、酷聖霜3oz冰淇淋、酷聖霜霜淇淋通通買一送一優惠；還有指定冰品加10元多一件，包括杜老爺特級曠世奇派酒釀黑櫻桃（原價55元、特價33元）、杜老爺雙倍巧克力甜筒（原價45元、特價28元）同品項第二件只要10元。◾特大杯思樂冰買1送1◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾酷聖霜3oz冰淇淋全口味買1送1，5折（原價89元、特價45元）◾酷聖霜霜淇淋買1送1，5折（原價59元、特價30元）◾杜老爺特級曠世奇派酒釀黑櫻桃第2件10元，6折（原價55元、特價33元）◾杜老爺雙倍巧克力甜筒第2件10元，6折（原價45元、特價28元）義美食品11月23日起至11月25日前，「IRIS&FRIENDS濃巧克力鮮乳冰淇淋」買一送一，原價300元／4入，特價每盒150元（限盒裝現售，每人限購3組，會員不再享95折）。