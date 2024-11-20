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2026美加墨世界盃亞洲區資格賽，印尼昨（19）日晚間在主場迎戰沙烏地阿拉伯，印尼靠著Marselino Ferdinan單場梅開二度的好表現，終場以2：0爆冷擊敗強敵沙烏地阿拉伯，目前印尼在小組取得1勝3和2敗的戰績，以淨勝球優勢暫居小組第三，對於晉級世界盃正賽仍有很大機會。上半場第32分鐘，Ferdinan在禁區接獲傳球後，先是利用假動作騙過對方球員，隨後起右腳破門，替印尼取得一球領先，隨後沙烏地阿拉伯也展開反攻，但都被印尼驚險化解，上半場結束，印尼以1：0領先。下半場第57分鐘，印尼邊路突破至禁區，Ferdinan中路跟進，接獲傳球後起腳射門遭擋下，球經過反彈再次回到他腳下，Ferdinan在守門員出擊時，冷靜搓射破門，印尼將領先擴大至2：0，第88分鐘印尼後衛Justin Hubner兩黃換一紅，遭判罰下場，印尼陷入10打11的劣勢，好在最終還是守住兩球領先，終場以2：0擊敗沙烏地阿拉伯。印尼在世界盃第三輪和澳洲、日本、沙烏地阿拉伯、巴林、中國等同分在C組，目前3輪過後沙烏地阿拉伯、巴林、中國、印尼積分都為6分，但印尼以淨勝球優勢排在小組第三，距離小組第二的澳洲僅差一分積分，對於衝擊2026世界盃還是很有機會。