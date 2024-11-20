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近期勞動部職場霸凌引起熱議，近日網友在社群平台爆料，衛福部疾管署也出現霸凌狀況，有主管經常對同仁大聲咆哮、摔公文，更辱罵「你是豬嗎」等。疾管署發言人羅一鈞表示，已比照職場霸凌作業規定成立專案小組主動啟動訪查，將於2個月內完成調查。有網友日前在threads貼文指出，疾管署也有一名「土皇帝」為整備組組長，112年5月到任後，離調人員高達3成，明顯異常，還刻意壓人6個月以上不讓調職，調職後的空缺，因為聽聞該長官作風彪悍且無理導致目前單位內部工作量暴增。該網友也說，該主管個性缺乏耐心，每日緊逼進度更新，要創新要亮點，卻不顧本業務無法運作，有催促急上線的亮點政策出包還會推卸責任要底下的人背鍋；例如會議前要求訂某家便當，當天看到又說這家已經吃膩了不要吃，讓底下同仁誠惶誠恐，甚至經常對同仁大聲咆哮、摔公文、人身攻擊、辱罵你是豬嗎？導致許多人寧願降調也想儘速逃離。對此，羅一鈞表示，疾管署近期並未接獲相關申訴或檢舉案件，但為求慎重以維護當事人和同仁權益、並釐清貼文內容是否屬實，已決定比照職場霸凌作業規定成立專案小組主動啟動訪查。小組成員包含2位疾管署委員及2位具法律或心理諮商專長的外部專家，將在2個月內盡速完成調查。