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去（112）年74歲男子葉榮華，因受不了陳姓前房客常來鬧事，葉男憤而持水果刀殺死陳姓前房客，還用腳踹踢了陳男兩次，新北地院國民法官審理後，依殺人罪判葉榮華17年徒刑，案經上訴，今（20）高等法院判決出爐，駁回上訴，維持原判決。本案緣於112年5月13日，下午5時15分許，原本向葉榮華承租廠房的陳姓前房客退租後，屢次回到工廠和葉榮華發生爭執，陳以三字經和五字經辱罵葉男，葉因此持水果刀先往陳男左胸入，再接續往左側面部刺入，造成陳男面部、心臟及肺動脈幹銳器傷，大量出血死亡。新北地院國民法庭認為，葉男雖然願意出30萬元賠償，但家屬拒絕和解及原諒，考量他符合自首條件卻不承認殺人，決定判17年，但葉男不服上訴二審，強調自己沒有殺人犯意。今日高院判決書指出，檢方調查證據後，認定被告犯罪手段先持刀朝被害人胸部刺 入 ，拔出刀後又往被害人左側面部刺入，確有殺人直接故意，被告犯殺人罪，事證明確，均有所憑，認定事實並無違背經驗法則或論理法則 ，適用法律亦無違誤 。 葉男主張無殺人之犯意，均不可採 。因此高院合議庭駁回上訴，維持原審刑度。可上訴。