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今（20）日上午，高雄港81號碼頭萬海航運發生工安意外，事發時現場正在進行鋼管樁吊移作業時，豈料吊繩突然鬆脫，導致鋼管樁掉落入海，導致吊車晃動後傾斜倒地，當下吊車司機緊急跳車，卻來不及遭吊車重壓，警消獲報趕緊到場將司機救出，但是司機已明顯死亡，確切事故原因仍待釐清。據了解，今天上午8時許，萬海航運81碼頭海側進行鋼管樁吊移作業時，由於吊繩突然鬆脫造成鋼管樁掉落入海，以致吊車晃動後傾斜倒地，吊車司機於跳車離開時遭吊車壓住，後續現場以吊車及怪手協助將人移出，該名司機已明顯死亡，未送醫。港務公司表示，承攬萬海航運公司案子的廠商東丕營造的協力廠商壹山營造，在碼頭南側正進行鋼管樁吊移作業時，因為吊繩突然鬆脫造成鋼管樁掉落入海，以致吊車晃動後傾斜倒地，吊車司機當下立即跳車離開，但還是來不及，慘遭吊車壓住，後來被救出時已無生命跡象，當場死亡。港務公司指出，這項工程非港務公司辦理之工程，惟仍將持續關注，並提供必要協助，分公司的職安、工程、棧埠均已分別派員至現場瞭解狀況，並將持續更新訊息。