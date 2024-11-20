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勞動力發展署北分署爆出分署公務員輕生過世，分署長謝宜容更涉及職場霸凌，引爆眾怒。律師林智群今（20）日逆風指出，重點在謝宜容職場霸凌跟公務員輕生死亡有沒有「因果關係」，如果雙方業務沒有直接接觸，走司法途徑也不必然有罪。他認為，不照大家預想的結果判決就會被說有問題，「這種反智行為，現在很多」。勞動部勞動力發展署北分署一位公務員，連續多天每天工作16小時，身心崩潰輕生，多位員工指控分署長謝宜容平常就會大耍官威、職場霸凌，錄音檔也被流出。針對勞動部行政調查報告出爐，稱謝宜容確有職場霸凌員工，但公務員之死跟謝宜容霸凌無關等內容，律師林智群今指出，「謝宜容有職場霸凌行為」跟「有公務員自殺死亡」是兩個事件，關鍵在謝宜容跟這個公務員有沒有直接業務上往來、是否構成因果關係。林智群分析，如果死者是中高層公務員，跟謝宜容有業務往來，被半夜傳LINE要求10分鐘內回應等等，導致公務員輕生，就有因果關係。但是，如果謝宜容是對一級主管、科長，死者是基層公務員，彼此沒直接業務往來、甚至沒接觸，要怎麼證明公務員死亡跟她有關係？林智群認為，一堆人看事情，都是直覺反應，「殊不知在法院裡面，是要證明因果關係的」。他並大酸，一堆人言之鑿鑿覺得必然有罪，若地檢署認定沒因果關係不起訴，一堆人就會開始「靠北」檢方壓案、然後「黃國昌開始咆嘯」，「反正沒依照大家想定的結果去判，就是地檢署有問題？這種反智行為，現在很多。」