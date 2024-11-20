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▲曾沛慈（左）和汪東城（右）睽違10年再合體，首度在音樂上合作，讓粉絲相當期待。（圖／華研國際、東藝演藝提供）

曾沛慈和汪東城先前因演出《終極》系列的「汪大東」和「雷婷」結緣，日前2人在社群網站上互動，讓不少粉絲回想起當年追《終極》系列的感動，狠狠刷了一波「回憶殺」，紛紛敲碗希望這對CP可以再度合作。這次曾沛慈加盟華研國際後推出第一首新歌〈下個時空再相愛〉，就邀請來好友汪東城合作，2人睽違10年再續前緣。而這次在音樂上的合作，曾沛慈也認為和先前一起演戲不同，因為汪東城拍戲時比較chill，但平時很有趣，還喜歡惡作劇。曾沛慈表示，自己和汪東城一直以來都是戲劇上的合作，這次是第一次在音樂上合作，因此一知道要發行這首歌就感到非常期待，也很好奇成品會是什麼樣子。看到確定版歌詞時，曾沛慈更是一秒回想起拍《終極》系列時的回憶，「我印象很深的除了一些比較非現實的設定，其實還有戲服，只要有人跟我提到終極，我馬上可以想到自己穿著戲服，演出那個角色的樣子。」她也透露這首歌藏有小彩蛋，有一小段歌詞是呼應《終極》系列另外一首經典歌曲〈夠愛〉，令她忍不住直呼：「這首歌真的酷到不知道該如何形容了！」汪東城也同樣被歌詞勾起滿滿回憶，在錄音時不禁回想起《終極》系列中存在許多時空，而每個時空也都存在著「大東」與「雷婷」的分身，認為這首歌有「時空之戀」的感覺，或許也是多年後的另一種交代，笑說：「『東婷』似乎沒有給大家一個圓滿的結局，這次的合作，相信所有歌迷、影迷們也都跟我一樣期待會有什麼樣的火花要呈現給大家。」距離兩人合演「終極系列」已超過10年，曾沛慈笑說：「這個售後服務的保固期限也太久了吧！」儘管已認識多年，但這次的合作讓曾沛慈看見了不一樣的汪東城，「我們在這段期間對於歌曲有許多討論，他很有遠見跟策略性，讓我覺得認識到拍戲以外的他，有驚豔到。」曾沛慈認為汪東城拍戲時比較chill，私底下則是一個很有趣、有時候愛小惡作劇的人，對她來說是非常親切的哥哥，這次兩人首度在音樂上合作，讓她發現汪東城另外一面的專業，令她十分佩服。