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壹傳媒創辦人黎智英，在反送中風波、香港通過國安法並實施後，因被控涉嫌勾結外國勢力而關押，案件今（20日）在西九龍法院續審，黎智英進行自辯，提及當初成立壹傳媒的原因，反對任何暴力、港獨和台獨立場，並在言談間坦承，曾替前總統蔡英文介紹美軍前高層。綜合港媒報導，黎智英答辯時稱，當時之所以成立壹傳媒，是因為在六四天安門事件後，想參與傳播和自由有關的訊息：「資訊越多，你知道的越多，會有更多的自由。」隨後由於傳媒業務擴張，創立蘋果日報，該報的核心價值和香港人的一樣，即法治、自由和民主。黎智英表示，雖然提倡民主自由，但他反對任何暴力、港獨和台獨，認為提倡港獨是一個陰謀，是有心人士想讓他們跌入陷阱，直言港獨的想法太瘋狂，過去他也不允許員工提及港獨。與美國關係的部分，黎智英說他支持川普，也認同共和黨的政策，但他不曾直接或間接跟川普聯繫，只曾在2019年先後跟美國前副總統彭斯（Mike Pence）、前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）見面，他也確實有呼籲2人發聲支持香港，但強調沒有要求對方針對香港做任何行動。與台灣關係部分，黎智英則承認曾與蔡英文見面，又曾把美軍前副參謀長基恩（Jack Keane）、美國前副國防部長沃夫維茲（Paul Wolfowitz）介紹給蔡英文。