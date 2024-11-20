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▲巡展贏地創新育成基地，不乏外國朋友展示成果，期能以臺灣優質新創產品推動國民外交。（圖／南市府提供）

▲巡展地方型SBIR，讓更多人認識中小企業也可透過研發創新而做出產品區隔並開創市場藍海。（圖／南市府提供）

為協助解決青年創業、新創團隊及中小企業主，南市府提供融資信保、創業空間、輔導資源、研發補助、技術輔導及媒合轉介等一條龍服務，經發局於今 (20) 日舉辦113年度臺南市創育輔導聯合成果展示暨交流會，除邀請贏地創新育成基地進駐夥伴、中小企業服務團輔導成果亮眼廠商及地方型SBIR計畫績優廠商一起分享，讓廠商們能互相交流並展示一年來的豐盛成果。市長黃偉哲表示，設置青年創業及中小企業信用保證專案貸款解決資金不足的問題、設置贏地創新育成基地提供空間供青年創業及新創團隊進駐、顧問輔導以及資源媒合等服務、設置中小企業服務團透過顧問輔導協助廠商解決技術及其相關問題、提供資源媒合並輔導廠商爭取中央各部會資源等服務，另設置臺南市SBIR補助廠商辦理創新研發，期望能透過技術創新研發，讓廠商升級轉型並鼓勵創業團隊在臺南市落地生根發展。經發局長林榮川表示， 今天擴大舉辦的成果展示暨交流會，邀集了贏地創新育成基地進駐團隊、中小企業服務團推薦廠商、地方型SBIR計畫績優廠商等20家臺南市創育輔導計畫的執行團隊及廠商共同參與，希望所有參與廠商都能藉由這次難得的交流機會，與其他領域夥伴分享經驗與心得，激盪火花、創造商機。林榮川也指出，臺南市SBIR自100年起至今已補助930案，總投入逾7億3千萬元補助經費，創造逾106億元產值，增加逾3千7百個就業機會；中小企業服務團自108年起累計企業關懷訪視輔導545家，促成141案申請中央及地方政府研發輔導案，申請計畫總經費7億726萬元，共計核定補助2億570萬元。且贏地自109年起累計已辦理近300場創業培訓課程，提供240次創業顧問的專案輔導，協助進駐團隊及輔導對象取得中央及地方4,900萬元的計畫補助，成功扶植47家新創事業運作有成，提供270個就業機會，累計創造1億1,740萬元的地方經濟效益，帶動臺南市整體發展。