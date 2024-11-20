為協助解決青年創業、新創團隊及中小企業主，南市府提供融資信保、創業空間、輔導資源、研發補助、技術輔導及媒合轉介等一條龍服務，經發局於今 (20) 日舉辦113年度臺南市創育輔導聯合成果展示暨交流會，除邀請贏地創新育成基地進駐夥伴、中小企業服務團輔導成果亮眼廠商及地方型SBIR計畫績優廠商一起分享，讓廠商們能互相交流並展示一年來的豐盛成果。
市長黃偉哲表示，設置青年創業及中小企業信用保證專案貸款解決資金不足的問題、設置贏地創新育成基地提供空間供青年創業及新創團隊進駐、顧問輔導以及資源媒合等服務、設置中小企業服務團透過顧問輔導協助廠商解決技術及其相關問題、提供資源媒合並輔導廠商爭取中央各部會資源等服務，
另設置臺南市SBIR補助廠商辦理創新研發，期望能透過技術創新研發，讓廠商升級轉型並鼓勵創業團隊在臺南市落地生根發展。
經發局長林榮川表示， 今天擴大舉辦的成果展示暨交流會，邀集了贏地創新育成基地進駐團隊、中小企業服務團推薦廠商、地方型SBIR計畫績優廠商等20家臺南市創育輔導計畫的執行團隊及廠商共同參與，希望所有參與廠商都能藉由這次難得的交流機會，與其他領域夥伴分享經驗與心得，激盪火花、創造商機。
林榮川也指出，臺南市SBIR自100年起至今已補助930案，總投入逾7億3千萬元補助經費，創造逾106億元產值，增加逾3千7百個就業機會；中小企業服務團自108年起累計企業關懷訪視輔導545家，促成141案申請中央及地方政府研發輔導案，申請計畫總經費7億726萬元，共計核定補助2億570萬元。
且贏地自109年起累計已辦理近300場創業培訓課程，提供240次創業顧問的專案輔導，協助進駐團隊及輔導對象取得中央及地方4,900萬元的計畫補助，成功扶植47家新創事業運作有成，提供270個就業機會，累計創造1億1,740萬元的地方經濟效益，帶動臺南市整體發展。
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另設置臺南市SBIR補助廠商辦理創新研發，期望能透過技術創新研發，讓廠商升級轉型並鼓勵創業團隊在臺南市落地生根發展。
經發局長林榮川表示， 今天擴大舉辦的成果展示暨交流會，邀集了贏地創新育成基地進駐團隊、中小企業服務團推薦廠商、地方型SBIR計畫績優廠商等20家臺南市創育輔導計畫的執行團隊及廠商共同參與，希望所有參與廠商都能藉由這次難得的交流機會，與其他領域夥伴分享經驗與心得，激盪火花、創造商機。
林榮川也指出，臺南市SBIR自100年起至今已補助930案，總投入逾7億3千萬元補助經費，創造逾106億元產值，增加逾3千7百個就業機會；中小企業服務團自108年起累計企業關懷訪視輔導545家，促成141案申請中央及地方政府研發輔導案，申請計畫總經費7億726萬元，共計核定補助2億570萬元。
且贏地自109年起累計已辦理近300場創業培訓課程，提供240次創業顧問的專案輔導，協助進駐團隊及輔導對象取得中央及地方4,900萬元的計畫補助，成功扶植47家新創事業運作有成，提供270個就業機會，累計創造1億1,740萬元的地方經濟效益，帶動臺南市整體發展。