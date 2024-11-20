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▲黑浮咖啡甜點做工精緻，美味度不輸咖啡，曾被網友們戲稱是「被咖啡耽誤的甜點店」。（圖／取自黑浮咖啡臉書）

高雄起家的「黑浮集團」旗下有黑浮咖啡、火鍋等4個品牌，近日被爆出有財務危機，包含全台多家門市停業，員工也出面爆料說被欠薪，對此，業者今（20）日澄清，等。而高雄市勞工局也證實目前已受理該品牌相關企業勞工申請勞資爭議調解5案(11人)，其中2案(5人)調解成立，3案依程序調解中。連鎖咖啡店「黑浮咖啡」2011年起在高雄發跡，全盛時期全台有11家分店，也因為甜點做工精緻，被網友戲稱是「被咖啡耽誤的甜點店」。但是今（2024）年9月開始，2個月內陸續關了4家門市，包括台北復興店、台北信義店、高雄岡山店、屏東東港店；同集團旗下多個品牌也傳出經營不善，包括黑浮高雄文山店、高雄台鋁店無預警暫停營業；奎克咖啡高美店11月19、20暫停營業、巨蛋店11月19、20暫停營業；湳洋鍋物博愛店暫停營業、炸點串串場高雄店暫停營業。根據《中時新聞網》報導，黑浮集團員工不滿被拖欠多月薪水，直接到黑浮咖啡臉書粉專留言怒嗆，包含「請問要發薪水了沒？」、「不要再一半一半這樣發了，我們也是要生活！」等言論，甚至有部分分店員工已集體離職，另有人已經向勞工局投訴。對此，黑浮集團今（20）日澄清，表示「集團沒有倒閉」，各品牌分店部分有在營運中，有些店休狀況是因人員整頓，目前已經成功引入投資策略夥伴，內部正積極做品牌重塑計畫，並坦言，近年面臨疫情、融資環境嚴峻等困難，加上今年下半年好幾個颱風進而出現短暫財務壓力，但黑浮面臨這麼多挑戰會努力克服、沒有想要放棄。針對欠薪一事，黑浮也回應，資金面受到颱風等因素影響，確實有延緩發放薪資，但確保每月月底前將上個月薪資發放完畢，「公司也很努力10月薪資，確保11月底前發放完畢」。至於消費者若要退費，，請消費者不用擔心。而勞工局今日也針對此事回應，表示該品牌積欠員工工資一案，查並提到：「勞工局將通知雇主依調解方案給付工資，倘仍未依限給付，依法可處雇主2萬至100萬元罰鍰。勞工局呼籲勞工如有勞動權益受到侵害情事，可向勞工局申訴或申請爭議調解，以保障應有權益。」