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全球人壽今年欣逢30週年，年度內部同仁創意競賽特別以ESG永續概念為主題募集「守護地球的30個任務」，日前舉辦總決選活動，最終由金融防詐騙宣導圖文徵文比賽奪回總冠軍，當天活動不僅多位高階主管全程參與，董事長林文惠尤其感動同仁發揮團隊精神、落實創意發想，當場提高總獎金，彰顯全球人壽對同仁創意的高度重視，由上至下、從內到外彰顯「因為愛 責任在」品牌理念。為讓創意成為每一位同仁的DNA，全球人壽每年舉辦同仁創意競賽，並開放全體同仁跨部門組隊參加。今年，特別以ESG永續概念為主題募集「守護地球的30個任務」。經永續發展委員會成員、公平待客專責單位等相關主管遴選後，獲選的前30組提案團隊不僅能獲得一筆獎金，還有另一筆執行經費實現創意；進一步由全體同仁票選出最優前10名；冠軍總決賽更由全球人壽董事長林文惠率領高階主管現場評分並頒獎，展現對同仁創意的高度重視。全球人壽致力成為「以人為本，利己利他的永續企業」，打造友善職場，對同仁從懷孕到育兒的一路支持，讓同仁直呼好幸福。全球人壽同仁創意提案「守護地球的30個任務」，從近百件提案中精選30個創意，每週實踐1個創意，為期30週。主題包羅萬象，創意絕佳，例如：舊衣回收再造、二手書物循環、環保回收寶特瓶製毛毯、淨街路跑Plogging、不插電的綠色空氣清淨機、身障體驗桌遊、防詐圖文徵稿、銀髮關懷活動等。從辦公室出發，打造低碳辦公室、履行公平待客原則，實現永續金融。其中，以小孩為主題的「我愛恩典牌」提案，呼應今年全球人壽的友善職場系列活動，募集二手童書、童衣、玩具，再義賣給需要的新手爸媽，讓施與受的爸媽都直呼好幸福。另一方面，舊衣回收、二手物品交換平台等提案，也讓我們正視資源浪費問題，重新思考未來更永續的消費生活方式。另外，受到公司長年來廣行公益活動的薰陶，全球人壽同仁除了力行節能減碳、創造循環經濟，也自發性以「全球人壽30週年慶」名義將義賣所得捐贈予勵馨基金會，幫助受虐婦女幼兒，以做公益的方式來慶祝公司生日快樂，身體力行「因為愛 責任在」品牌理念。在經過激烈競爭的第一輪全員投票後，產出最強前10名團隊，總決賽當天各團隊為奪得總冠軍使出渾身解數，紛紛上演各類短劇、行動劇，堪比職業級演出，獲得在座主管好評，最終經全球人壽董事長林文惠率領高階主管現場評選，由響應政府反詐騙行動的金融防詐騙宣導圖文徵文比賽獲得總冠軍，優秀作品更已成為全球人壽對外宣導反詐、識詐的工具之一，彰顯全球人壽致力成為反詐防衛隊一員，發揮保險職能協助民眾了解詐騙手法、提升識詐能力，落實「因為愛 責任在」品牌理念。不只對同仁創意高度重視，全球人壽打造友善幸福職場更是不遺餘力，對同仁從懷孕到育兒的一路支持，讓同仁幸福好有感。不但育嬰假和育嬰留職停薪不分男女都可以申請，對孕期的同仁提供價值近5,000元的媽媽包和霸氣包，同仁不論是準媽媽或準爸爸都能申請；對新手爸媽則提供懷孕、生產、教養等議題的支持講座；透過親子夏令營減輕同仁暑期托育7~12歲學齡孩子的負擔，創造親子的珍貴回憶；同仁子女若屆臨大專以上，更優先提供到各部門實習的機會，有助於在就業市場先馳得點。2024年是全球人壽30週年重要的里程碑，未來將持續以「因為愛 責任在」品牌理念善盡社會責任，攜手厚植企業永續發展的力量，致力成為「以人為本，利己利他的永續企業」，從30走向永續。