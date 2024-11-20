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微型電動二輪車是近期民眾選擇二輪交通工具中的熱門選項，因為無須考照，14歲以上就能騎乘，且容易操作行駛，不需加油僅以充電模式就能行駛道路，因此不少民眾家中紛紛購買微型電動二輪車代步，但卻仍有部分民眾不知道，微型電動二輪車已經正式納管，需要至公路監理機關申請牌照，且執法寬限期只到113年11月29日，因此警察局急切地特別呼籲：「家中有微型電動二輪車的民眾，你掛牌了嗎?」。依據道路交通管理處罰條例第71條之1規定，自113年11月30日開始，未掛牌的微型電動二輪車若強行上路將處新臺幣1,200元以上3,600元以下罰鍰，並禁止行駛、移置保管車輛。因此，若執法寬限期屆滿，未掛牌的微型電動二輪車在路上行駛，除了依規定罰鍰外，將遭警方當場移置保管，警察局特別呼籲民眾，請儘速至監理機關申領牌照，勿因此而受罰，不僅損失荷包也會損失愛車。因此，警察局特別製作宣導哏圖，請民眾謹記微型電動二輪車上路的五要與四不，騎乘微型電動二輪車五項要點，要審驗合格、要掛牌、要投保強制險、要滿14歲以上才能騎乘、要戴安全帽；此外，民眾騎乘「微型電動自行車」應養成良好用路習慣，四項不可違規的重點，不可酒駕、不可超速、不可載人、不可改裝，希望民眾能藉此更快速了解微型電動二輪車上路的交通安全重點。臺中市政府警察局統計，今年1月至10月，微型電動二輪車各類交通違規取締計3,922件，其中前5大違規項目依序為違規停車1,025件、不依標誌標線號誌行駛717件、超載533件、酒駕442件、酒駕拒測234件。此外，113年1月至10月，微型電動二輪車全般交通事故計發生1,286件，死亡7人，受傷1,099人。分析前3大肇事原因依序為違反號誌管制、未依規定讓車、未依規定減速，而依肇因分析顯示事故發生地點以路口較多。警察局長李文章呼籲，民眾騎乘「微型電動自行車」是節能省碳環保愛地球的好事，但在道路行駛也應養成良好用路守法習慣，遵守交通安全規則，減少交通事故發生，警察局致力於維護交通安全與行車秩序，希望臺中市民共同加入「交通安全同順行、慢車環保共雙贏」的行列，予以支持警方各項執法取締作為，讓臺中成為「低碳綠能、慢車安全」的進步宜居城市。