遊戲橘子旗下跨平台MMORPG巨作《波拉西亞戰記》今（20）日推出系列更新，包括全新混沌首領「凱黎溫」正式登場，將機率掉落全新稀有英雄裝備碎片及英雄亞奎殘片。世界裂縫全新副本「扭曲的白夜城」同步開放，共計七大關卡供Lv.40以上的中高階玩家挑戰，成功攻略可獲有助提升追隨者能力的相關道具獎勵！另一方面，克隆地區四大據點即將於11月25日正式開放，各大旅團將有機會爭取雙據點營運權及額外稅收獎勵！第四波領地轉移亦將於11月20日展開，詳細資訊請參考官網。
新混沌首領凱黎溫現身！機率掉落全新稀有裝備
第四隻混沌首領軍團長「凱黎溫」強勢登場，為玩家帶來更高階的挑戰。凱黎溫曾經是波拉西亞王國皇室直屬的黑暗騎士團軍團長，在妖精的魔法攻擊中喪命，被毒蜂吞噬的痛苦與憤怒深刻於心，此後總是騎著白骨馬，在苦痛中揮舞著他的主要武器鐵鎚。相較於其他混沌首領，凱黎溫將以95小時為週期，出現在指定地點「最後的要塞中心部」，玩家可挑戰他以獲取傳說裝備碎片、傳說亞奎殘片，以及新增的英雄裝備碎片及英雄亞奎殘片，這些裝備將有助於提升玩家戰鬥力！
🟡新增英雄裝備碎片：「絕倫者帽子碎片」、「絕倫者布手套碎片」、「絕倫者腰繩碎片」
🟡新增英雄亞奎殘片：「颶風之眼」、「庇佑戰旗」、「放射香」、「驍勇衝鋒」、「黃金律的波濤」
此外，對應慶典活動「軍團長的邀請」同步開放，即日起至11月27日，只要完成指定任務，即可獲得對應獎勵！
世界裂縫全新副本「扭曲的白夜城」開放！神秘異界等你探索
世界裂縫新增全新副本「扭曲的白夜城」，提供七個階段的關卡，開放Lv.40以上玩家挑戰，成功攻略者可獲得「扭曲的追隨者學習書箱」、「扭曲的追隨者印章箱」及「扭曲的黃金圖騰」，有助於玩家進行追隨者升級，蒐集到指定數量的印章，還能解鎖不同屬性的追隨者，以獲得多元能力加成！玩家每週將可享有7小時的基礎時間進入副本。
克隆駐紮地、要塞全面開放！據點持有加成效果增強旅團實力
自11月25日起，克隆地區將全面開放三大駐紮地「冰霜懸涯」、「雪風海岸」、「雪花冰河」，以及位於戰略樞紐的「白夜城要塞」供各大旅團奪回。除了既有據點外，各大旅團可再透過攻佔克隆地區領地，擁有雙據點營運權並獲得額外稅收獎勵。
此次克隆地區據點奪回將於11月25日20:00開放，首次佔領之旅團，依據對應據點可獲得「閃亮深淵石箱 3個（角色）」、「造型/坐騎召喚高級禮物（11次）選擇箱1個（角色）」等首次佔領獎勵。奪回戰果將於12月1日22:59結算，最終持有據點之旅團，除了「坐騎召喚高級禮物（11次）（帳號）1個」、「造型召喚高級禮物（11次）（帳號）1個」等最終佔領獎勵外，還能獲得防禦力、攻擊傷害、傷害抵抗等專屬能力值加成。目前已持有據點的旅團須擁有「征服者憲章」，方可額外再對克隆地區據點進行宣戰奪回。佔領各據點對應之詳細獎勵請以官網資訊為主。
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第四隻混沌首領軍團長「凱黎溫」強勢登場，為玩家帶來更高階的挑戰。凱黎溫曾經是波拉西亞王國皇室直屬的黑暗騎士團軍團長，在妖精的魔法攻擊中喪命，被毒蜂吞噬的痛苦與憤怒深刻於心，此後總是騎著白骨馬，在苦痛中揮舞著他的主要武器鐵鎚。相較於其他混沌首領，凱黎溫將以95小時為週期，出現在指定地點「最後的要塞中心部」，玩家可挑戰他以獲取傳說裝備碎片、傳說亞奎殘片，以及新增的英雄裝備碎片及英雄亞奎殘片，這些裝備將有助於提升玩家戰鬥力！
🟡新增英雄裝備碎片：「絕倫者帽子碎片」、「絕倫者布手套碎片」、「絕倫者腰繩碎片」
🟡新增英雄亞奎殘片：「颶風之眼」、「庇佑戰旗」、「放射香」、「驍勇衝鋒」、「黃金律的波濤」
此外，對應慶典活動「軍團長的邀請」同步開放，即日起至11月27日，只要完成指定任務，即可獲得對應獎勵！
世界裂縫全新副本「扭曲的白夜城」開放！神秘異界等你探索
世界裂縫新增全新副本「扭曲的白夜城」，提供七個階段的關卡，開放Lv.40以上玩家挑戰，成功攻略者可獲得「扭曲的追隨者學習書箱」、「扭曲的追隨者印章箱」及「扭曲的黃金圖騰」，有助於玩家進行追隨者升級，蒐集到指定數量的印章，還能解鎖不同屬性的追隨者，以獲得多元能力加成！玩家每週將可享有7小時的基礎時間進入副本。
克隆駐紮地、要塞全面開放！據點持有加成效果增強旅團實力
自11月25日起，克隆地區將全面開放三大駐紮地「冰霜懸涯」、「雪風海岸」、「雪花冰河」，以及位於戰略樞紐的「白夜城要塞」供各大旅團奪回。除了既有據點外，各大旅團可再透過攻佔克隆地區領地，擁有雙據點營運權並獲得額外稅收獎勵。
此次克隆地區據點奪回將於11月25日20:00開放，首次佔領之旅團，依據對應據點可獲得「閃亮深淵石箱 3個（角色）」、「造型/坐騎召喚高級禮物（11次）選擇箱1個（角色）」等首次佔領獎勵。奪回戰果將於12月1日22:59結算，最終持有據點之旅團，除了「坐騎召喚高級禮物（11次）（帳號）1個」、「造型召喚高級禮物（11次）（帳號）1個」等最終佔領獎勵外，還能獲得防禦力、攻擊傷害、傷害抵抗等專屬能力值加成。目前已持有據點的旅團須擁有「征服者憲章」，方可額外再對克隆地區據點進行宣戰奪回。佔領各據點對應之詳細獎勵請以官網資訊為主。