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為強化物流的最後一哩路，台灣線上零售業龍頭momo富邦媒斥資逾30億，建造南台灣最大倉儲，年出貨量逾5000萬件，今（20）日舉行開幕典禮，富邦媒體科技董事長蔡明忠面對電商如今的競爭局面表示，並不擔心統一入股PChome、Yahoo，目前台灣整體電商佔零售的比重仍低，產業的發展要靠大家一起努力。電商大戰再起，主要引戰點除了包括統一在年初收購台灣Yahoo電子商務後，又於10月宣布入股網家（PChome）造成電商版圖大洗牌，以及日韓電商加碼如酷澎加碼投資台灣外，淘寶也於近期在台灣推出「淘寶PLUS」99元免運服務，引發衝擊本土電商的討論。作爲國內線上零售業龍頭momo富邦媒選擇與時俱進，擘劃電商及物流營運策略，斥資逾30億建造南台灣最大倉儲——「南區儲配運輸物流中心」，並於今日正式啟用。面對來自中日韓以及本土電商的競爭者，富邦媒體科技董事長蔡明忠認為，遲早有一天，統一必與PChome以及Yahoo奇摩整合，然而，台灣整體電商佔零售的比重仍低，僅約12%左右，與韓國逾30%的比重相比，台灣連一半都不到，他強調「電商產業要靠大家一起努力」。「南區儲配運輸物流中心」的總樓板面積約2萬4500坪，樓層規劃為地下1層樓及地上6層樓，可容納340萬件以上庫存量，每日吞吐量達16萬件。物流中心導入成熟自動化設備，包括增進動線順暢與物流效率的碼頭管理系統、同時兼具高速入庫及出貨作業的棧板式自動倉儲系統、提供快速儲存及分揀功能的穿梭式貨架存取系統。廠區更搭配AGV自動導航搬運車、機器手臂、省力輔助機器、配合大數據運算自動包裝機，以及搭配電子標籤系統、自動分揀機、出貨輸送帶等設備，以提升整體倉儲的作業效率。物流中心導入綠建築概念，在屋頂設置逾3000坪的太陽能板、安裝地道風系統冷卻空氣、建立雨水循環系統防治水汙染、外牆使用節能材料建造，以及廠區內以LED燈照明為主。此外，持續推動綠色包材，包括降低紙箱磅數、引入回收循環包裝，在物流採購車輛方面，使用符合法規的環保能源車輛及三輪電動車等，預估每年能減少903噸二氧化碳排放量。momo指出，為強化物流的最後一哩路， momo積極在全台布建倉儲，此次因應南區儲配運輸物流中心成立，擴大速達配送服務範疇，範圍涵蓋雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等地，讓南台灣消費者擁有更便捷的網購體驗。南區儲配運輸物流中心將強化南北訂單量均分的效果，大幅縮短消費者等待時間，同時也可減少商品轉運點所延伸的配送成本，達到降低運輸里程產生之耗能，持續減少碳排放，增強momo各地配送效益，提高南部消費者對momo的服務滿意度。momo強調，此物流中心的成立有助於提升當地產業鏈發展，開發及培植中南部供應商與配送商，也可增加在地就業機會與人才培育，預計南區儲配運輸物流中心將創造物流專業人員、數據分析人員、資訊研發人員、倉儲系統應用人員、勞安衛相關等逾500個就業機會，共同建構南台灣的電商生態共榮圈。