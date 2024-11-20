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▲Ella認為S.H.E合體開唱，最重要不是場地，因此只能順其自然。（圖／記者吳翊緁攝）

▲Ella已連續7年擔任寒冬助老公益大使做愛心。（圖／記者吳翊緁攝）

Ella（陳嘉樺）連續7年擔任弘道老人福利基金會「寒冬助老公益大使」，今（20）日她出席寒冬助老記者會，不僅關懷鼓舞來自屏東家鄉的90歲獨居眼盲阿嬤，她也提到前陣子去歐洲旅遊，實現了很多願望。至於許多歌迷的心願，希望S.H.E能重新合體開唱，何時能實現？Ella表示，很多事情要看有沒有緣分做這些事情，不管是站上大巨蛋還是小巨蛋，場地都不是最大的關鍵，主要看有沒有機會。Selina和Ella日前都特別跑到台東池上力挺好姐妹Hebe（田馥甄），3人平時感情依舊要好，不少粉絲都相當期待S.H.E有機會可以合體開唱。如今大巨蛋已經可辦演唱會，周杰倫和張惠妹相繼在12月站上該舞台開專場演唱會，身為台灣女團代表，也有許多人盼望能看到她們合體站上這個全新舞台。不過Ella表示，認為這個議題不只需要討論誘因，還需要看有沒有緣分，無論場地是大巨蛋還是小巨蛋，仍需要等待機會和緣分，因此「只能順其自然。」雖然3人合體開唱不知要等到何時，不過Ella也透露，她們私底下才約去KTV唱歌，唱了很多S.H.E團體的歌曲。事實上，去年8月在田馥甄「一一巡迴演唱會台北最終場」，3人也曾無預警合體過，還一起合唱〈給小孩〉、〈美麗新世界〉，獻給當時還未出生的小腰果，讓台下粉絲看了相當感動，因此粉絲還是可以期待看到她們再次相聚。另外，Ella也說，平時如果隔天有工作，自己都不會去參加聚會，但這次她隔天有行程，仍去參加姐妹的唱歌聚會，是因為到了不同的年紀，反而覺得姐妹相聚很難得，且藏不住祕密的她，還忍不住透露，今年她們還一起相約去了富士山，是私人行程，「我又大嘴巴說出來，哈哈哈。」