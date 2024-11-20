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針對勞動部勞動力發展署公務員輕生案，行政院長卓榮泰今（20）日下午4時30分親上火線說明，對於勞動部長何佩珊是否請辭？卓榮泰未正面回應，僅稱會先讓她盡速完成責任追究，至於何的責任歸屬，會詳細跟她討論。勞發署公務員輕生案，對涉於霸凌的北分署長謝宜容，已被記2大過予以停職，不過輿論越演越烈，卓榮泰下午4時30分在行政院一樓，針對勞動部職場事件發表談話。卓榮泰表示，此事引起社會極大關注，必須給家屬、國人同胞真相，全案會移送檢調單位，詳細調查、追究責任，而此次事件他未能即時接住同仁，身為院長要表達最高歉意，未來會用最嚴肅態度，要求勞動部最快時間內，做出最嚴厲處置向社會交代。卓榮泰也鞠躬道歉，重申要向不幸過世的勞動部同仁家屬、國人，表達最深歉意，「對不起大家」。媒體追問何佩珊責任歸屬問題，卓榮泰回應，先讓她儘速完成責任追究，至於她的責任歸屬，會詳細跟她討論。何佩珊今赴立法院備詢，面對藍委質疑她透過政黨高層聯繫接受陳情民代是施壓，何佩珊否認；不過，被問到要負的政治責任是下台嗎？何佩珊回應「是」。