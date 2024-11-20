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前刑事局三線二星高官林明佐涉嫌貪污收賄、洩密包庇九州博弈集團，從今年5月起收押至今。林明佐二度聲請具保停押，台中地院日前召開延押庭，昨（19日）以林所犯是重罪，有逃亡、串滅證可能，裁定林明佐自民國113年11月23日起延長羈押2月，並禁止接見、通信、受授物件再次延押2月。林明佐等被告羈押期間即將屆滿，台中地院於113年11月12日訊問被告後，林明佐坦承貪汙治罪條例之公務員財產來源不明罪，但否認違背職務收賄罪、組織犯罪防制條例之公務員明知為犯罪組織予以包庇罪罪。然法官認為林明佐犯罪嫌疑重大，考量被告所涉違背職務收賄罪為最輕本刑10年以上有期徒刑之重罪，有逃亡之高度可能；且被告供詞與共同被告有諸多出入，避重就輕，並自承確有刪除手機內與共同被告徐培菁之對話紀錄，足認有勾串共犯、滅證之虞。另，林明佐以患有疾病，已需仰賴輪椅移動，導致生活無法自理，亟需開刀或長時間靜養等醫療資源協助，並無逃亡之可能，以此理由請求具保停止羈押。惟法官查林明佐均有戒送至培德醫院、中國醫藥大學附設醫院就診，可見林明佐均有依其病況於台中看守所內健保門診診療，並曾有因醫療急迫情形而戒護外醫之情形，顯然臺中看守所均有依羈押法相關規定辦理。昨（19）日裁定林明佐自民國113年11月23日起延長羈押2月，並禁止接見、通信、受授物件再次延押2月。