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▲網紅情侶海恩（右）、賢圭（左）便是在《換乘戀愛》第二季中相識相戀，節目每季都突破超高收視率，也捧紅不少網紅嘉賓。（圖／Naver）

▲東振雖然在節目中選擇其他女嘉賓，但戲外卻與多惠復合成功。（圖／dahye0612、dxseo_ IG）

▲《換乘戀愛》每季開播都話題度滿滿，新歡舊愛間的「換乘」或「復合」也看得觀眾超有共鳴。（圖／tving.official IG）

南韓爆紅戀愛真人秀《換乘戀愛》今（20）日正式宣布即將推出衍生劇集《換乘戀愛，另一個開始》，節目組不僅延續《換乘戀愛》系列的規則，還聚集了第一季至第三季中，想要與昔日出演者再續前緣的嘉賓們一起「換乘」出遊旅行，為2025年開播的第四季先做預熱。《換乘戀愛，另一個開始》延續《換乘戀愛》系列的架構，將前三季中未能配對成功的演出者們聚集，一起出遊旅行。節目組也搶先預告衍生續作的製作契機：「『在前任與新戀情之間展現出真實、坦承模樣，而引發共鳴的出演者們，如果將他們再次團聚，彼此間會產生什麼樣的火花呢？』以這樣的想法為出發點，才有了這部衍生故事。」讓粉絲期待滿滿，紛紛猜測出演嘉賓之餘也再次掀起一波話題。TVING 原創綜藝《換乘戀愛》是一檔戀愛實境秀節目，製作單位會將5對因各式原因分手的「前」情侶們聚在一起，讓彼此的人生再度產生交集、挽回逝去的愛、或者尋找新戀情，最後嘉賓們彼此選擇「換乘」或「復合」。無論最終是否有湊成情侶，引起廣大觀眾共鳴、扣動人心的精彩劇情也讓節目一開播後火速爆紅全球。自2021年開播以來，《換乘戀愛》每季都突破超高收視率，捧紅不少網紅嘉賓，前三季中也透過節目誕生了不少情侶，包括：第一季：敏英＆周輝（復合）第二季：海恩＆賢圭（換乘）、娜妍＆熙斗（復合）第三季：多惠＆東振（復合）、書景＆周元（復合）、有貞＆昌鎮（復合）、尚真＆敏亨（復合）