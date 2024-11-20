南韓爆紅戀愛真人秀《換乘戀愛》今（20）日正式宣布即將推出衍生劇集《換乘戀愛，另一個開始》，節目組不僅延續《換乘戀愛》系列的規則，還聚集了第一季至第三季中，想要與昔日出演者再續前緣的嘉賓們一起「換乘」出遊旅行，為2025年開播的第四季先做預熱。

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▲成海恩（右）、鄭賢奎因為《換乘戀愛2》相識相戀。（圖／翻攝Naver）
▲網紅情侶海恩（右）、賢圭（左）便是在《換乘戀愛》第二季中相識相戀，節目每季都突破超高收視率，也捧紅不少網紅嘉賓。（圖／Naver）
《換乘戀愛，另一個開始》延續《換乘戀愛》系列的架構，將前三季中未能配對成功的演出者們聚集，一起出遊旅行。節目組也搶先預告衍生續作的製作契機：「『在前任與新戀情之間展現出真實、坦承模樣，而引發共鳴的出演者們，如果將他們再次團聚，彼此間會產生什麼樣的火花呢？』以這樣的想法為出發點，才有了這部衍生故事。」讓粉絲期待滿滿，紛紛猜測出演嘉賓之餘也再次掀起一波話題。

創新戀綜紅遍亞洲　「這7對」情侶現在還在一起

TVING 原創綜藝《換乘戀愛》是一檔戀愛實境秀節目，製作單位會將5對因各式原因分手的「前」情侶們聚在一起，讓彼此的人生再度產生交集、挽回逝去的愛、或者尋找新戀情，最後嘉賓們彼此選擇「換乘」或「復合」。無論最終是否有湊成情侶，引起廣大觀眾共鳴、扣動人心的精彩劇情也讓節目一開播後火速爆紅全球。

自2021年開播以來，《換乘戀愛》每季都突破超高收視率，捧紅不少網紅嘉賓，前三季中也透過節目誕生了不少情侶，包括：

第一季：敏英＆周輝（復合）

第二季：海恩＆賢圭（換乘）、娜妍＆熙斗（復合）

第三季：多惠＆東振（復合）、書景＆周元（復合）、有貞＆昌鎮（復合）、尚真＆敏亨（復合）

▲昨日，多惠在社群平台曬出與男友東振的甜蜜貼臉拍立得公開兩人復合的消息。（圖／dahye0612、dxseo_ IG）
▲東振雖然在節目中選擇其他女嘉賓，但戲外卻與多惠復合成功。（圖／dahye0612、dxseo_ IG）
▲南韓實境綜藝《換乘戀愛》，已播出最後一集（圖／翻攝自IG@tving.official）
▲《換乘戀愛》每季開播都話題度滿滿，新歡舊愛間的「換乘」或「復合」也看得觀眾超有共鳴。（圖／tving.official IG）

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