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邦睿生技股票初次創新板上市案（IPO）預計12/6掛牌上市，承銷價暫定每股108元，上市前將在11/21到11/25展開競拍投標，競拍張數為1725張，最低投標價格每股96.43元，並將在11/27開標。邦睿生技搭上人工生殖產業快速蓬勃發展的浪潮，全自動的AI精子品質分析檢測儀採用世界獨創並取得專利的微型化高畫質自動對焦顯微鏡頭、整合機構電子軟硬體平台及AI人工智慧演算法等並搭配世上第一款光學級「精子檢測試片」，能簡單快速準確又標準化的產出精子品質檢測報告。進階的「精子 DNA 碎片檢測試劑套組」可正確判讀男性生育指標。同時，邦睿生技「精子優選器」明顯增加優質精子的回收率提升了人工輔助生育（ART）人工受孕的成功率。以破壞式的創新研發技術開發產品，設計概念以智慧化、自動化、標準化為初心，能讓使用者操作簡單、使用便利快速上手。邦睿生技自2022年營收突破新台幣1億元，成功轉虧為盈，今年前3季營收更是達到1.6億元，EPS2.28元大幅超越去年一整年的1.51元，已追平去（2023）年一整年的營業額。前10月的累計營收為1.77億元、年增44%，營運動能持續增溫，也使得業績成長可期。受惠台灣證券交易所明年初擬全面取消合格投資人限制，並開放信用、借券及盤中零股交易等多元工具。邦睿掛牌上市後，明年可望受惠此開放政策，在業績持續成長帶動下，將可吸引更多投資人參與。