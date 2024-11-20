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▲仲恩生醫榮獲藥國家科獎藥品類銀質獎。（圖／仲恩生醫）

仲恩生醫幹細胞產品Stemchymal®，於本（11）月19日獲頒生技製藥領域至高榮譽「國家藥物科技研究發展獎」藥品類-銀質獎，此為國內唯一由中央主管機關衛生福利部及經濟部共同主辦的國家級獎項，審查流程設有嚴格的初審、複審機制，更為業界積極爭取的國家級認證，再次展現仲恩團隊研發幹細胞新藥應用於小腦萎縮症的卓越成果。國家藥科獎今年共有22件入圍，最終僅9件獲得國家級獎項，其中，仲恩生醫在競爭尤其激烈的「藥品類」獎項，在嚴謹的複審及同業競爭中，最終在金質獎從缺下，獲得銀質獎肯定；藥科獎評審團指出，仲恩生醫Stemchymal®應用於治療小腦萎縮症之人類異體脂肪來源間質幹細胞產品，在臺灣神經罕見疾病的異體間質幹細胞藥物開發上具有領先地位，頒發銀質獎肯定。出席領獎的仲恩生醫副總經理柯景懷致詞時表示，仲恩Stemchymal®已完成臺灣、日本兩地臨床二期，近日更取得台灣首例獲日本MHLW頒發外國製造所認證，接續將全力拚搏臺灣、日本兩地暫時性許可藥證，柯景懷指出，仲恩的研發成果要特別感謝臺北榮總已故宋秉文醫師的指導，給了仲恩最大的啟發跟幫助，希望在不久的未來，仲恩有機會在國際上證明，是台灣的研發團隊首先開啟細胞治療應用於神經退化性疾病的新契機。仲恩生醫董事長王玲美指出，仲恩過去是臺灣再生醫療的先行者，藉由臺灣「再生醫療製劑條例」、日本「藥機法」法規，爭取向世界證明Stemchymal®幹細胞新藥應用於小腦萎縮症的安全性、可靠性，期許仲恩成為再生醫學領域的台灣之光。