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▲《星際效應》前往全球多地取景，呈現外星奇特的地物地貌，並成功在全球取得票房佳績。（圖／華納兄弟提供）

▲《星際效應》當年造成的影響，甚至讓導演和主演們一起登上時代雜誌封面。（圖／時代雜誌 FB）

▲《星際效應》不僅使科幻電影在影史中進入新篇章，同時也讓人性與科技的討論進入不同層次。（圖／華納）

2014年上映的《星際效應》（Interstellar）迅速成為全球影迷心目中的科幻經典，10年後，其影響力依然強大。這部電影在全世界海撈200億新台幣票房、奪下奧斯卡金像獎、登上《時代雜誌》封面，各層面的成就，為科幻電影書寫了濃墨重彩的一頁。這部影史上的傳奇電影也即將於12月5日（四）以2D、IMAX、4DX版本重返台灣大銀幕，再次帶領觀眾穿越時間與空間，感受人性的光輝與科幻的震撼。《星際效應》當年在全球斬獲6.77億美元（約200億新台幣）的票房佳績，成為2014年最賣座的科幻電影之一。在台灣，該片票房突破新台幣2.5億元，吸引超過百萬觀眾進戲院觀看，展現了這部電影跨越文化與語言的廣泛吸引力。該片對IMAX格式的推廣具有里程碑意義，憑藉壯麗的宇宙景觀與環繞音效，為觀眾提供了無與倫比的沉浸式體驗。此次10周年重映，IMAX版本依然成為影迷搶票的首選，而4DX版本則為觀眾帶來更加身歷其境的動態體驗。這些技術不僅讓《星際效應》的視覺效果得以再現，也進一步鞏固了其經典地位。2015年，《星際效應》在奧斯卡上獲得了5項提名，最終抱回「最佳視覺效果獎」。電影在呈現蟲洞與黑洞時的精確度，至今仍被視為影史科學與藝術結合的巔峰之作。導演克里斯多夫諾蘭與物理學家基普索恩（Kip Thorne）攜手合作，將複雜的理論數據轉化為直觀影像，甚至因此促成了相關科學研究的進展。其中，電影對「重力波」的描繪在2015年被科學家證實，讓《星際效應》獲得了「科學預言之作」的稱號。該片不僅成為教育領域的熱門教材，也被廣泛用於全球大學的物理與科幻課程中，對影迷與學術界皆產生深遠影響。《星際效應》的文化影響早已超越票房與獎項。這部電影曾登上《時代雜誌》的封面，被譽為「科幻電影的新里程碑」。其對時間相對性、親情與人類命運的探討，將電影提升至哲學層面，成為一部兼具娛樂性與深度的作品。10年來，這部電影持續被影迷推崇為最具影響力的科幻作品之一，多次名列各大影評機構的「史上最佳科幻電影」榜單。此次重映，不僅是對經典的致敬，更是讓新一代觀眾感受這部電影魅力的契機。即將於12月5日重返台灣大銀幕的《星際效應》，不僅重現了其壯麗的視覺效果，更再次提醒人類在面對未知的未來時，我們如何用愛、智慧與勇氣穿越困難與時間的屏障，書寫屬於自己的奇蹟。這部電影不僅影響了一代影迷，更以其深邃的故事與技術，奠定了未來科幻電影的標竿。