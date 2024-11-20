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真大三元製造機！明星後衛「威少」Russell Westbrook今夏轉戰金塊以老將底薪轉戰金塊，今天在面對灰熊的比賽中，繳出12分10籃板14助攻，拿下生涯第200次「大三元」，成為NBA史上第一人，賽後他感性表示，「真的很感謝一切，讓我仍有上場打球的機會。」36歲的Westbrook生涯進入後半段，被爵士裁掉後，今夏他以2年680萬老將底薪轉戰金塊，也成為他過去7個賽季以來效力的第6支隊伍。生涯首次和MVP級中鋒Nikola Jokic、Jamal Murray聯手，Westbrook計畫擔任金塊第二陣容的控衛。金塊今天出戰灰熊，Jokic傳因陪產連續缺席第3場比賽，Murray和前鋒Michael Porter Jr.扛起得分重責合拿51分，率金塊以122：110擊敗灰熊，Westbrook今天替補出賽33分鐘，在比賽尾聲搶到進攻籃板，完成「大三元」。Westbrook不僅是史上首位完成200次「大三元」的球員，更是史上效力6支不同隊伍中都拿到「大三元」的第一人，賽後他表達感謝，「我真的很感謝，自己能擁有這麼長的職業生涯來完成這樣成就。我也要感謝在我之前達成那些偉大成就的前輩，感謝這一路的旅程，包含我的隊友們。」只不過這項成就未來很有可能被隊友Jokic超車，Jokic目前累積生涯146次「大三元」為現役第2多、史上第4多，對此Westbrook笑說，「他是當今最好的籃球員，很開心可以和他同隊，我們倆個可以輪流拿大三元。」