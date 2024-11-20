參山國家風景區涵括卦山的平原、獅頭山的丘陵到梨山的高海拔2600多公尺，蘊育了不同時節最美的花海！為了方便民眾單車尋花蹤，參山處「花現參山」專頁建置有各季節賞花圖資供民眾旅遊參考。其中，11月中下旬到12月底正是苗栗縣獅頭山南庄區落羽松、楓葉轉紅、無患子轉黃最美時節，歡迎民眾善用『花現參山』3條單車尋花蹤路線，一起騎單車賞花趣吧!
第一條：南庄-三灣落羽松(來回約24K)
單車遊就從南庄開始，首先可以就近參訪比九份老街更窄小的老街-桂花巷，旁邊也發展出多達20間的特色商店。穿梭巷弄中可發現百年郵便所(南庄郵局)及南庄戲院、東村日式宿舍等。騎著單車過康濟吊橋進入十三間老街，蘊含著百年前筏木時代的生活軌跡，以及充滿現代感的趣味塗鴉，是一種古今相映風情！
從南庄遊客中心走台3線101K，距離南庄農夫市集約3公里，可欣賞百棵落羽松大道，近期此處的落羽松將大面積轉成紅黃，美景不容錯過。賞完落羽松可以選擇三灣老街或南庄老街，品嚐最道地的客家美食-板條、湯圓、擂茶、客家小炒。
第二條：南庄往峨眉路段(來回約35K)
建議從南庄走124線及苗19道路車輛少，此路段雖高低起伏但風景優美，沿獅頭山舊登山口到巴巴坑道間，即可看到錯落其中的楓樹、滿枝頭黃澄澄的無患子樹。進入峨眉鄉純樸的客家小鎮，因擁有大埔水庫聚水而成的峨眉湖成為竹苗旅遊勝地。鄰水而建的健行單車步道長3~4公里，除了有小日月潭之美稱，更榮獲台灣百大觀光亮點小鎮。
單車步道沿途串連小茅埔吊橋、全世界第一高彌勒佛像，其間也不時出現楓樹及落羽松；騎累了可選擇湖畔咖啡或富興老茶廠，飲一杯濃濃東方美人茶，舒緩一下腳力，再度上路尋花蹤。峨眉湖區的賞花點集中在二處，一處是天使教堂附近，另一處為十二寮休閒農業區。
峨眉湖區從天使教堂及十二寮休閒農業區附近，沿途一棵棵直聳的楓香樹，十二寮海拔不高，即便秋日也難見楓葉轉紅，還好此區可見的落羽松補足了紅黃秋色。反倒在十二寮可以欣賞獨特的白雪木，綠樹上點點的霜白十分好看。每年11~12月也正是柑橘產季，民眾可以尋個農家體驗採柑橘樂趣，推薦柑心園、范家橘子園、背影橘舍，前往時請先預約。
第三條：南庄-峨眉鄉-三灣-南庄(約37K)
另一條距離長具挑戰性，從南庄出發先前往峨眉湖，再前往三灣欣賞落羽松後回南庄，一次收納獅頭山所有賞花點。
11~12月秋高氣爽最適合單車旅行，三條賞花路線部份坡度起伏較大，建議一般民眾選擇租用電動自行車。此外，為避免無車可租，建議選擇非假日旅遊體驗更悠閒。交通方式：可搭乘火車至竹南火車站，轉乘苗栗客運或台灣好行至南庄，再租借公共自行車。相關訊息請關注參山粉絲專頁【趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山】
值得一提的是，苗栗縣政府今年9月在南庄建置了Ubike及Ebike公共自行車租用站點，方便獅頭山南庄區單車旅行尋花蹤。設點位置如下：
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單車遊就從南庄開始，首先可以就近參訪比九份老街更窄小的老街-桂花巷，旁邊也發展出多達20間的特色商店。穿梭巷弄中可發現百年郵便所(南庄郵局)及南庄戲院、東村日式宿舍等。騎著單車過康濟吊橋進入十三間老街，蘊含著百年前筏木時代的生活軌跡，以及充滿現代感的趣味塗鴉，是一種古今相映風情！
從南庄遊客中心走台3線101K，距離南庄農夫市集約3公里，可欣賞百棵落羽松大道，近期此處的落羽松將大面積轉成紅黃，美景不容錯過。賞完落羽松可以選擇三灣老街或南庄老街，品嚐最道地的客家美食-板條、湯圓、擂茶、客家小炒。
第二條：南庄往峨眉路段(來回約35K)
建議從南庄走124線及苗19道路車輛少，此路段雖高低起伏但風景優美，沿獅頭山舊登山口到巴巴坑道間，即可看到錯落其中的楓樹、滿枝頭黃澄澄的無患子樹。進入峨眉鄉純樸的客家小鎮，因擁有大埔水庫聚水而成的峨眉湖成為竹苗旅遊勝地。鄰水而建的健行單車步道長3~4公里，除了有小日月潭之美稱，更榮獲台灣百大觀光亮點小鎮。
單車步道沿途串連小茅埔吊橋、全世界第一高彌勒佛像，其間也不時出現楓樹及落羽松；騎累了可選擇湖畔咖啡或富興老茶廠，飲一杯濃濃東方美人茶，舒緩一下腳力，再度上路尋花蹤。峨眉湖區的賞花點集中在二處，一處是天使教堂附近，另一處為十二寮休閒農業區。
峨眉湖區從天使教堂及十二寮休閒農業區附近，沿途一棵棵直聳的楓香樹，十二寮海拔不高，即便秋日也難見楓葉轉紅，還好此區可見的落羽松補足了紅黃秋色。反倒在十二寮可以欣賞獨特的白雪木，綠樹上點點的霜白十分好看。每年11~12月也正是柑橘產季，民眾可以尋個農家體驗採柑橘樂趣，推薦柑心園、范家橘子園、背影橘舍，前往時請先預約。
第三條：南庄-峨眉鄉-三灣-南庄(約37K)
另一條距離長具挑戰性，從南庄出發先前往峨眉湖，再前往三灣欣賞落羽松後回南庄，一次收納獅頭山所有賞花點。
11~12月秋高氣爽最適合單車旅行，三條賞花路線部份坡度起伏較大，建議一般民眾選擇租用電動自行車。此外，為避免無車可租，建議選擇非假日旅遊體驗更悠閒。交通方式：可搭乘火車至竹南火車站，轉乘苗栗客運或台灣好行至南庄，再租借公共自行車。相關訊息請關注參山粉絲專頁【趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山】
值得一提的是，苗栗縣政府今年9月在南庄建置了Ubike及Ebike公共自行車租用站點，方便獅頭山南庄區單車旅行尋花蹤。設點位置如下：